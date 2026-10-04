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Flávio Bolsonaro supera a Lula en elecciones y ambos irán a la segunda vuelta por la Presidencia de Brasil

Brasil irá a segunda vuelta el 25 de octubre después de que Flávio Bolsonaro obtuviera 47,89% de los votos frente al 44,15% de Lula.

Con el 98,57% de las urnas contabilizadas, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,25% de los votos, mientras Lula alcanzó el 44,90%
Con el 98,57% de las urnas contabilizadas, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,25% de los votos, mientras Lula alcanzó el 44,90%AFP
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El senador Flávio Bolsonaro y el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva disputarán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil el próximo 25 de octubre. Con el 98,57% de las urnas contabilizadas, Flávio obtuvo el 47,25% de los votos, frente al 44,90% de Lula.

La primera vuelta dejó así definida la contienda entre ambos candidatos para el balotaje, en el que se definirá quién ocupará la Presidencia de Brasil.

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