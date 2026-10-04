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Elecciones en Brasil: ¿a qué hora abren y cierran las urnas este domingo 4 de octubre?

Las urnas de Brasil abrirán este domingo 4 de octubre a las 8.00 y cerrarán a las 17.00, hora de Brasilia. Sin embargo, el horario local cambia según el estado por las diferencias entre los husos horarios.

Conoce el horario de votación en Brasil este domingo 4 de octubre
Conoce el horario de votación en Brasil este domingo 4 de octubreAFP
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Las urnas de las elecciones en Brasil 2026 abrirán este domingo 4 de octubre a las 8.00 y cerrarán a las 17.00, según la hora de Brasilia. El mismo criterio se aplica en todo el país, aunque el horario local cambia según el huso de cada estado. Quienes permanezcan en la fila al momento del cierre podrán votar.

El horario de votación en Brasil también determina el momento en que comenzará la divulgación de los resultados electorales. El Tribunal Superior Electoral (TSE) prevé publicar los primeros datos desde las 17.00, hora de Brasilia, una vez concluida la jornada en los distintos puntos del territorio.

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Estos son los horarios según cada estado

En Acre y en 11 municipios de Amazonas, las urnas estarán abiertas de 6.00 a 15.00, hora local. En el resto de Amazonas, el horario será de 7.00 a 16.00.

Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul y Roraima tendrán votación de 7.00 a 16.00. En Fernando de Noronha, el proceso se extenderá de 9.00 a 18.00.

Para el resto de Brasil y el Distrito Federal, el horario será de 8.00 a 17.00, según la referencia establecida por el TSE.

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¿A qué hora comenzará el conteo de votos?

El recuento de la primera vuelta podrá seguirse desde las 17.00, hora de Brasilia. A partir de ese momento se prevé la publicación de los primeros resultados parciales de los seis cargos en disputa.

El mapa de resultados permitirá consultar el desglose de los votos por estado y municipio.

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¿Por qué Brasil unificó el horario de votación?

El TSE estableció la estandarización de los horarios en diciembre de 2021. Antes, el tribunal debía esperar el cierre de los centros de votación de Acre, que tiene una diferencia de dos horas con Brasilia.

El objetivo de la medida fue evitar que los resultados de algunas regiones se conocieran mientras otras todavía tenían electores en las urnas. Esta será la tercera elección con publicación simultánea de resultados en todos los estados.

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