¿Cómo votar en la urna electrónica de Brasil? Este es el orden para elegir presidente, gobernador y congresistas

Elecciones presidenciales en Brasil: conoce el orden de votación en la urna electrónica, los horarios, documentos aceptados

Elecciones presidenciales en Brasil: conoce el orden de votación en la urna electrónica, los horarios, documentos aceptados AFP

Las elecciones presidenciales en Brasil se realizarán este domingo 4 de octubre, entre las 8.00 y las 17.00, hora de Brasilia. En la urna electrónica, los ciudadanos deberán elegir seis cargos: diputado federal, diputado estatal o distrital, dos senadores, gobernador y presidente de la República.

El orden de votación es establecido por el Tribunal Superior Electoral (TSE) y aparece de forma automática en la pantalla. Tras ingresar los números, el elector debe revisar la foto, el nombre, el cargo y el partido antes de pulsar la tecla verde de confirmación. Si existe una segunda vuelta de elecciones, esta tendrá lugar el 25 de octubre para presidente y gobernadores.

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Orden de votación en la urna: seis cargos en secuencia

La primera opción corresponde al diputado federal, con cuatro dígitos. Después aparece el diputado estatal o distrital, con cinco. Luego se registran dos votos para el Senado, cada uno con tres números. La secuencia continúa con gobernador, de dos dígitos, y termina con presidente, también de dos.

En 2026 se eligen dos senadores por estado. Los votos deben corresponder a candidatos diferentes. Si una persona selecciona al mismo postulante en ambas oportunidades, el primer registro será válido y el segundo quedará anulado.

El TSE incorporó una barra de progreso en la pantalla para mostrar los cargos que ya fueron votados y los que todavía faltan.

Horario, documentos y dónde votar el 4 de octubre

El horario de votación en Brasil será de 8.00 a 17.00, hora de Brasilia. Quienes permanezcan en la fila al cierre tendrán derecho a sufragar. Para la identificación, se puede presentar la tarjeta electoral, el e-Título o un documento oficial con fotografía, como pasaporte, licencia de conducir (CNH), documento de identidad, certificado de reserva militar o permiso de trabajo físico.

Para saber dónde votar, los electores pueden consultar el sitio de Autoservicio Electoral o la aplicación e-Título. El TSE recomienda verificar el local antes de acudir, ya que pudo cambiar desde los últimos comicios.

¿Qué pasa si me equivoco de dígito y cómo corregir?

Si el elector escribe un número incorrecto, puede pulsar «Corregir» antes de confirmar y después ingresar la opción correcta. La pantalla permite revisar los datos del candidato antes del registro definitivo.

Desde las elecciones de 2022, la urna muestra durante un segundo el mensaje «Verifique su voto» y mantiene inactiva la tecla «Confirmar». El TSE aclara que no es necesario esperar una frase distinta. Una vez habilitado el botón, el votante puede registrar su elección.

El Tribunal Electoral también recomienda llevar una hoja de papel con los números de los candidatos para agilizar el proceso. No está permitido ingresar teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos en la cabina.