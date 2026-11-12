U2 regresa con 'Carnaval de luz' y celebra medio siglo de música Las leyendas del rock presentan un álbum que incluye una grabación de la icónica Dolly Parton. La banda irlandesa comenta los temas de su primer disco tras nueve años.

“Baterista busca músicos para formar banda”. Cincuenta años después de que Larry Mullen Jr. pegara ese anuncio hecho a mano en el periódico mural del colegio Mount Temple Comprehensive, en Dublín, U2 estrena el disco Carnaval de luz, una producción que cierra con la canción Torn, un dúo entre Bono y la icónica Dolly Parton.

PUEDES VER: U2: “Creemos en un mundo donde la cultura y la memoria no sean silenciadas”

Video destacado 🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

“Queríamos intentar hacer algo con Dolly. Bono y yo habíamos escrito varias canciones para otro proyecto con Ed Sheeran y Johnny McDaid. Pero no le entusiasmaba la idea. Decía que algunas le parecían demasiado irlandesas (risas). Así que nos envió algo que había empezado, lo adaptamos y lo modificamos. Se la enviamos de vuelta, le encantó y aceptó cantarla”, dice The Edge en declaraciones enviadas por Universal Music a La República.

El tema se convierte en la última grabación vocal de Parton. “Dolly era uno de esos personajes icónicos, no solo en la cultura estadounidense, sino en la cultura mundial. Torn recuerda, creo, al final de Zooropa, donde Johnny Cash canta The Wanderer. Un giro inesperado al final del disco”, señala The Edge.

En la entrevista por el lanzamiento del disco, Bono recordó la influencia de los Ramones, un espíritu que conectan con el proyecto paralelo de U2: Music Generation. Al año reúnen a cerca de 300.000 adolescentes, sostiene The Edge: “Tiene una enorme importancia. El hecho de poder ofrecer clases de música a tantos estudiantes y personas que quieren aprender es conmovedor. Nos alegra poder ayudar”, dice al lado de Bono, Adam Clayton y Larry Mullen Jr.

Para el guitarrista, la amistad que tienen y los objetivos en común han sido clave para la banda. “Nuestra música siempre ha sido para nosotros. Algo que queremos escuchar, algo que si estuviéramos entre el público, querríamos ver. Esa siempre ha sido nuestra forma de juzgarlo. Estos tiempos lo exigen. Es como intentar encontrar algo de cordura en este mundo de locos. Creo que lo que buscamos es una alegría desafiante”.

En total, este año, U2 ha presentado 24 canciones. En ese sentido, Bono abordó la relación entre el disco y los dos EP que lanzaron. Han cantado sobre Ucrania, Palestina y la violencia de ICE. “Forman parte del mismo ciclo, del mismo trabajo. Normalmente, primero viene el carnaval, luego la Cuaresma, después la Pascua. Pero por la situación mundial, queríamos escribir. Teníamos algunas canciones de protesta y encajaban mejor con el concepto de Days of Ash”.

El álbum inicia con (Go) Carnaval de luz, un tema que, según The Edge, partió de una premisa: “Las viejas ideas están agotadas. Vamos a inventar algo que nadie haya escuchado”. Pero Bono añade que el disco cierra conectando con las primeras canciones de 2026. “Hay un momento interesante al final de Carnaval de luz, donde Dolly Parton te recibe al cruzar la frontera de Sudamérica a Norteamérica. Canta sobre una especie de guerra civil en Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos. Es una época política muy conflictiva en todo el mundo”.

Uno de los temas clave del álbum fue una iniciativa de la voz de U2. If the World Is at War We Better Not Be “es un intento de definir clínicamente la idea del mal. Porque existe. Lo estamos viendo ahora mismo. Lo vemos en el mundo, y no solo en individuos. Infecta instituciones, infecta naciones, y es un espíritu, pero también es una especie de malestar psicológico, y en esta canción, Bono lo denuncia”, agrega The Edge y señala que celebrar cinco décadas es también recordar los primeros días en Mount Temple. “Cuando teníamos 16 años, ni en nuestros sueños más descabellados podríamos haber imaginado adónde nos llevaría todo esto”.