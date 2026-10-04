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¿Cuándo sería la segunda vuelta de las elecciones de Brasil 2026 y qué tendría que pasar para llegar al balotaje?

Solo habrá balotaje si ningún candidato a presidente o gobernador supera la mitad de los votos válidos en la primera ronda del 4 de octubre en Brasil.

Los dos candidatos con más votos en el primer turno avanzan al balotaje en Brasil
Los dos candidatos con más votos en el primer turno avanzan al balotaje en BrasilAFP
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La segunda vuelta de las elecciones en Brasil 2026 se celebraría el domingo 25 de octubre, según las fechas fijadas por el Tribunal Superior Electoral (TSE). El balotaje solo ocurre si ningún candidato a presidente o gobernador obtiene más de la mitad de los votos válidos en la primera ronda del 4 de octubre. La votación se realizaría otra vez de 8.00 a. m. a 5.00 p. m., hora de Brasilia.

Ser el candidato con más votos no basta para ganar en el primer turno. Un postulante puede terminar en primer lugar y no alcanzar la mayoría absoluta. En ese caso, compite en una nueva elección contra el segundo más votado. La regla presidencial figura en el artículo 77 de la Constitución Federal, que establece la mayoría absoluta de votos, excluidos los blancos y nulos.

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¿Qué tendría que pasar para llegar al balotaje?

Para evitar el balotaje, un candidato necesita más del 50% de los votos válidos, es decir, al menos la mitad más un sufragio. Alcanzar exactamente el 50% no garantiza la victoria en la primera ronda. El recuento excluye los votos en blanco y los nulos, así que la referencia no es el total de votos registrados ni la cantidad de personas que acudieron a las urnas.

Un ejemplo aclara el cálculo. Con 10 millones de votos válidos, 500.000 en blanco y 500.000 inválidos, la mayoría se mide solo sobre los 10 millones. Para ganar en el primer turno, el candidato necesitaría más de cinco millones de esos sufragios. Un número elevado de votos blancos o nulos reduce la cifra absoluta necesaria, pero esos votos no se transfieren a ningún postulante.

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¿Cómo se define quiénes pasan a la segunda vuelta?

Solo los dos candidatos con más votos en la primera ronda avanzan al balotaje. La segunda vuelta consiste en una nueva elección entre ambos. El resultado del primer turno determina quiénes continúan, pero la votación posterior es independiente. En esta etapa gana quien obtiene la mayoría de los votos válidos y no necesita repetir el recuento anterior.

Quienes no votaron en la primera ronda pueden participar en la segunda, ya que el Tribunal Electoral considera cada turno como una elección independiente. La ausencia en el primer turno debe justificarse por separado. Este criterio aplica siempre que el registro electoral esté en regla.

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¿Qué cargos pueden tener una segunda vuelta?

El balotaje solo alcanza los cargos del Poder Ejecutivo. Puede haber segunda vuelta para presidente y vicepresidente de la República, y para gobernador y vicegobernador de los estados y del Distrito Federal. El Senado no tiene segunda ronda. En 2026 se renuevan dos tercios de los escaños y cada estado elige dos senadores, definidos en la primera vuelta.

Los dos candidatos con mayor número de votos obtienen los puestos, sin importar el porcentaje. Los diputados federales, estatales y distritales también se definen en el primer turno mediante un sistema proporcional. Las elecciones son independientes en cada disputa. Brasil podría tener balotaje presidencial y São Paulo no tener segunda vuelta para gobernador, si un candidato supera el 50% de los votos válidos.

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