Milenka Nolasco es rechazada en concierto de Caribeños de Guadalupe y Tommy Portugal la defiende: “De cantar, sí canta” Milenka Nolasco pasó un incómodo momento tras su última presentación con los Caribeños de Guadalupe. Pese a las pifias del público, Tommy Portugal respaldó su talento vocal y reveló la insólita estrategia que le sugirió durante los ensayos.

Milenka Nolasco vivió una situación incómoda durante su reciente presentación como invitada especial de Caribeños de Guadalupe. La creadora de contenido subió al escenario para demostrar su nueva faceta musical, pero fue recibida con un abucheo por parte de los asistentes, quienes le solicitaron que no interpretara ningún tema.

Hace unos días se viralizó en redes sociales un clip de la influencer en el que se le escapa un notorio 'gallo' al intentar entonar el clásico tema 'El carcelero' durante una transmisión en vivo junto a Los 4 de la Cumbia. Sin embargo, lejos de sumarse a las críticas, Tommy Portugal salió al frente para asegurar que la joven sí tiene condiciones para el canto.

El consejo de Tommy Portugal a Milenka Nolasco para volverse viral en redes

Al referirse a la polémica presentación, el cantante sorprendió al revelar que fue él mismo quien le sugirió a la influencer desafinar a propósito para generar impacto digital. "Yo, más bien, ese día le dije en el ensayo, que cante mal la canción para que sea más viral", confesó el intérprete del popular tema 'Al fondo hay sitio'.

Según relató el músico, la respuesta de la tiktoker fue igual de ocurrente, recordando el clip con el que saltó a la fama cantando un éxito de Marisol. "Ella me dijo: 'ah ya, antes tengo que tomar, ¿no?'. Porque creo que ese día que se hizo viral la canción que interpretó ella de Marisol, creo que había tomado unas chelitas y por eso le salió así. Pero de cantar, sí canta ella", sentenció.

¿Milenka Nolasco ingresará a Corazón Serrano?

Más allá de este tropiezo en el escenario, el futuro musical de Nolasco ya genera debate en la televisión peruana. Durante una reciente edición del programa 'América Hoy', el vidente Frank Mendizábal leyó las cartas para descifrar qué le depara a la joven tras su debut en la agrupación Los 4 de la Cumbia.

El tarotista descartó que la streamer permanezca por mucho tiempo en su actual orquesta, pero dejó abierta una posibilidad vinculada a una de las agrupaciones más exitosas del país. "Que se vaya a quedar en esa orquesta, según lo que me dicen las cartas, no se queda. Pero si me estás preguntando por Corazón Serrano, de repente se va", vaticinó.