Marco Rubio descarta que EE. UU. esté bajo un ciberataque tras las fallas en plataformas tecnológicas, bancos y aerolíneas Mientras continúan las investigaciones por la interrupción que paralizó los vuelos nacionales, la Administración de Donald Trump busca 50.000 millones de dólares para modernizar el sistema aéreo, una propuesta que ya genera divisiones entre los republicanos.

El Gobierno de EE. UU. busca calmar la inquietud causada por fallas tecnológicas que afectaron servicios bancarios y aéreas, descartando una amenaza cibernética coordinada. Foto: AFP.

El Gobierno de EE. UU. busca calmar la inquietud causada por fallas tecnológicas que afectaron servicios bancarios y aéreas, descartando una amenaza cibernética coordinada. Foto: AFP.

El Gobierno de Estados Unidos intentó contener la preocupación por una sucesión de fallas tecnológicas que afectó a servicios bancarios, aerolíneas, plataformas digitales e incluso redes internas de organismos de seguridad. El secretario de Estado, Marco Rubio, descartó que los incidentes respondan a una operación informática coordinada y aseguró que las autoridades no encontraron indicios de una amenaza sistémica contra el país.

"No tienen nada que ver uno con el otro. Y segundo, no tenemos evidencia de que nada de esto tenga que ver con cibercriminales", afirmó desde Manila, Filipinas. Quien también ejerce como jefe del Consejo de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, sostuvo que tampoco existen razones para atribuir los hechos a actores malintencionados o a ciberataques de naciones hostiles.

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Las declaraciones se dan luego de que la red de comunicaciones internas de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) quedara fuera de servicio el último martes, en medio de una sucesión de interrupciones tecnológicas que afectaron a infraestructuras y servicios digitales del país.

La cadena CNN informó sobre la interrupción a partir de seis fuentes conocedoras del caso, mientras que The Wall Street Journal atribuyó el problema a una actualización de software que realizaba la institución.

En paralelo, casi 200 sitios web, entre ellos los de BBC, CNN, IKEA, Air France y HSBC de Emiratos Árabes Unidos, fueron afectados por un ataque diseñado para sustraer información financiera e infectar dispositivos Apple.

Necesidad de renovación

Cabe recordar que solo el viernes una falla en el sistema de comunicaciones de los controladores aéreos obligó a la Administración Federal de Aviación (FAA) a suspender más de cuatro horas las salidas de vuelos en territorio estadounidense. La interrupción provocó más de 10.000 retrasos y miles de cancelaciones, además de afectar el transporte de mercancías y correo de compañías como FedEx y UPS.

La agencia atribuyó el problema a una saturación de datos que comprometió equipos tecnológicos antiguos de sus centros de control. Sin embargo, el secretario de Transporte, Sean Duffy, reconoció que todavía no se estableció la causa exacta de la falla. El FBI participa en las investigaciones, mientras el funcionario descartó alguna relación con el uso de inteligencia artificial.

"No vamos a pedir perdón por cerrar el espacio aéreo", declaró Duffy ante los medios desde el Congreso, al defender la decisión de suspender las operaciones como medida preventiva. Su comparecencia también estuvo marcada por un reclamo al poder legislativo: la infraestructura aérea necesita una renovación urgente.

El responsable de Transporte señaló que la red utilizada actualmente fue construida a mediados de los años noventa y que los radares no han sido modernizados durante los últimos 30 años. Por ello, pidió una inversión histórica para sustituir los equipos, sensores y sistemas de comunicación, con componentes fabricados dentro del propio país.

La Administración Trump solicitó un fondo de 50.000 millones de dólares para financiar esta renovación. La propuesta, sin embargo, no encontró respaldo unánime entre los republicanos.

El secretario también cuestionó la gestión de la anterior Administración de Joe Biden (2021-2025). Según afirmó, durante ese Gobierno se renovó el 19% de la antigua red de cobre por fibra, mientras que en el último año, bajo la presidencia de Trump, se sustituyó hasta un 50%.