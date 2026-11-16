Arroz con pato y pan con chicharrón: la última comida peruana del papa León XIV antes de volver a Roma El vuelo en un Boeing 787-9 Dreamliner incluirá un desayuno con opciones de la gastronomía nacional y café peruano. El papa ocupará el asiento 1C, acompañado de su comitiva y periodistas.

El papa León XIV inició su regreso a Roma tras una visita de seis días al Perú, con un vuelo de 12 horas que incluye un menú especial de platos peruanos.

El papa León XIV inició su regreso a Roma tras una visita de seis días al Perú, con un vuelo de 12 horas que incluye un menú especial de platos peruanos. Foto: composición LR/Latam

El papa León XIV emprendió este lunes 16 de noviembre su viaje de regreso a Roma, tras culminar una visita de seis días al Perú. Para el trayecto de aproximadamente 12 horas y 38 minutos, Latam preparó un menú especial con platos e ingredientes peruanos, entre ellos arroz con pato a la chiclayana, sándwich de pollo a la brasa y pan con chicharrón.

El avión despegó del Grupo Aéreo N.° 8 a las 14.00 horas y tiene previsto aterrizar en Roma a las 10.25 horas del martes 17 de noviembre. El servicio gastronómico también incluirá productos tradicionales de distintas regiones del país, como chifles de Piura, chocotejas y king kong de manjar blanco.

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Arroz con pato a la chiclayana en homenaje a su paso por el norte

La gastronomía peruana tendrá un lugar especial durante el vuelo papal. Para el almuerzo, la aerolínea ofrecerá dos alternativas: asado de tira con salsa de chocolate, puré de plátano maduro, palmito a la brasa y tomates, una propuesta cocreada con Aldo Yaranga, del restaurante AWA; y arroz con pato a la chiclayana, en homenaje al vínculo de León XIV con la ciudad donde ejerció como obispo.

A mitad del trayecto, el pontífice podrá disfrutar de un sándwich de pollo a la brasa en pan brioche. La propuesta incluirá también una selección de productos peruanos, entre ellos chifles piuranos, chocotejas y king kong de manjar blanco.

Las chocotejas tendrán un significado particular en este viaje. En 2018, durante el vuelo de regreso a Roma del papa Francisco, también a cargo de Latam, el pontífice probó este tradicional dulce peruano. Ocho años después, volverán a formar parte del menú de un viaje papal desde Lima hacia Italia.

Pan con chicharrón y café peruano antes de aterrizar en Roma

El desayuno, previsto para las horas previas al aterrizaje, también tendrá alternativas de la gastronomía nacional. El menú incluirá frutas peruanas y tres opciones: omelette con bolichoclo y vegetales; una selección de jamones, quesos y panadería local; y pan con chicharrón.

El servicio se completará con jugos naturales y café peruano de especialidad, cultivado a más de 1.600 metros sobre el nivel del mar, entre Villa Rica y Huánuco, en la selva central.

¿Cómo será el avión que trasladará al papa León XIV a Roma?

El traslado se realizará en un Boeing 787-9 Dreamliner, una aeronave de fuselaje ancho y largo alcance, con capacidad para 304 pasajeros y una autonomía de hasta 15.370 kilómetros.

Este modelo incorpora tecnología que permite reducir hasta en un 20% el consumo de combustible y las emisiones de dióxido de carbono frente a aviones de generaciones anteriores. Latam fue la primera aerolínea de Latinoamérica en operar este modelo, en 2012, y actualmente cuenta con la flota de Dreamliners más grande de la región.

Para el vuelo se ha previsto la participación de cuatro pilotos y copilotos, además de 11 tripulantes de cabina. El papa León XIV ocupará el asiento 1C, ubicado en la primera fila. Los cabezales de los asientos llevarán los logotipos de Latam y del Vaticano.

La cabina también contará con una imagen de Santo Toribio de Mogrovejo, segundo arzobispo de Lima y patrono del Episcopado latinoamericano, cuya canonización cumple 300 años en 2026.

Junto al pontífice viajarán integrantes de su comitiva y periodistas acreditados. En total, el grupo estará conformado por cerca de 170 personas.