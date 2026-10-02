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Buscan voluntarios en Brasil para ayudar 24 horas semanales en un hostal: ofrecen alojamiento y tours gratis durante casi un mes

Los postulantes deben tener inglés intermedio o portugués básico. La propuesta en Río de Janeiro incluye clases de yoga, surf y excursiones por la zona.

Wave Hunters Surf Camp en Río de Janeiro ofrece una experiencia única a viajeros dispuestos a colaborar a cambio de alojamiento y actividades recreativas.
Wave Hunters Surf Camp en Río de Janeiro ofrece una experiencia única a viajeros dispuestos a colaborar a cambio de alojamiento y actividades recreativas. | Composición LR/Worldpackers
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Pasar varias semanas cerca de una playa de Río de Janeiro, en Brasil, y reducir los gastos de hospedaje es la propuesta de Wave Hunters Surf Camp. Este establecimiento, ubicado en Recreio dos Bandeirantes, publicó en Worldpackers una convocatoria para viajeros dispuestos a colaborar con su funcionamiento a cambio de una cama y actividades recreativas. Según el anuncio, sus instalaciones están a cinco cuadras de Praia da Macumba, conocida por la práctica del surf.

El intercambio contempla 24 horas de ayuda semanal, alojamiento compartido y paseos gratuitos, con una permanencia mínima de cuatro semanas. La iniciativa está orientada a quienes desean integrarse a la convivencia del hospedaje y conocer a visitantes de distintos lugares. Se trata de una oferta de un anfitrión privado difundida mediante una plataforma de viajes colaborativos.

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Los colaboradores en Brasil, con 24 horas de ayuda semanal, recibirán cama compartida, desayuno y acceso a actividades recreativas. Foto: Worldpackers

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¿Cuáles son las funciones y beneficios del voluntariado en Brasil?

Las labores principales del programa concentran la atención a huéspedes en recepción, el registro de entradas y salidas, el recorrido por las instalaciones y la orientación inicial. Los colaboradores también asumen tareas administrativas como la gestión del sistema de reservas y los pagos del establecimiento. La iniciativa Worldpackers valora candidaturas con facilidad de comunicación, disposición para crear un ambiente acogedor y capacidad para cumplir los encargos operativos.

El mantenimiento de las instalaciones abarca hacer camas, revisar dormitorios y conservar en orden la cocina, los servicios higiénicos y las áreas comunes. En compensación, la propiedad otorga una cama dentro de la habitación del personal, desayuno diario y dos días de descanso semanales. Los participantes disponen además de acceso a lavandería y cocina equipada para la preparación de sus alimentos, si bien el anuncio no incluye almuerzo ni cena entre los beneficios.

La estancia mínima es de cuatro semanas, sin cubrir pasajes ni seguros. ¡Una aventura inolvidable te espera! Foto: Worldpackers

La estancia mínima es de cuatro semanas, sin cubrir pasajes ni seguros. ¡Una aventura inolvidable te espera! Foto: Worldpackers

La propuesta de ocio integra tours, excursiones, caminatas, accesos a eventos, clases de yoga y surf, junto con el préstamo de bicicletas y tablas para los colaboradores. Quienes requieren conectividad durante la estancia cuentan con internet de alta velocidad y un área adaptada para el trabajo remoto. La oferta enumera ese conjunto de facilidades, aunque no detalla la frecuencia ni el calendario de las actividades.

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¿Cómo funciona el voluntariado en Brasil y qué requisitos exige?

Para participar, el postulante debe dominar inglés intermedio o portugués básico, contratar seguro de viaje y realizar la solicitud de forma individual, ya que los organizadores no admiten parejas. Aunque la ficha de inscripción señala "más de 18 años" y el reglamento indica "18 años o más", quien tenga la edad justa debe acordar su situación con el anfitrión. No resulta indispensable saber surfear, pero la iniciativa demanda responsabilidad, puntualidad, orden y buena comunicación.

La estancia mínima abarca cuatro semanas, período que cada viajero coordina directamente con el hospedaje. La convocatoria no cubre los pasajes aéreos, el traslado interno, la cobertura médica ni los trámites de visa. Quienes deseen postular a través de Worldpackers necesitan seleccionar un plan de membresía, llenar la información del perfil y despachar la solicitud para obtener la confirmación del hospedaje.

La convivencia requiere cumplir con las horas pactadas, notificar cualquier imprevisto de inmediato y proteger las herramientas de trabajo. El personal debe mantener la limpieza en las zonas comunes, incluso durante las jornadas libres. Quedan prohibidas las agresiones, el acoso y la discriminación, así como la atención al público bajo el efecto del alcohol u otras sustancias.

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