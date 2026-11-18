A la izquierda, presidente de la Asociación Peruana de Productores de Palma Aceitera Sostenible (Perú Palmas), Ledgard Arévalo Díaz. A la derecha, el titular de la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Ricardo Villavi

A la izquierda, presidente de la Asociación Peruana de Productores de Palma Aceitera Sostenible (Perú Palmas), Ledgard Arévalo Díaz. A la derecha, el titular de la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Ricardo Villavi

Dirigentes de la Asociación Peruana de Productores de Palma Aceitera Sostenible (Perú Palmas) y representantes de diversos gremios de palmicultores manifestaron disconformidad con el nombramiento de Ricardo Villavicencio Ferro como titular de la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Los voceros de las agrupaciones recordaron que Ricardo Villavicencio, en su condición de director de Procesamiento, Transporte y Comercialización de Hidrocarburos y Biocombustibles del MEM, es uno de los principales responsables de la tardanza de la reglamentación de la Ley N° 32276, promulgada el dos de abril de 2025.

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Dicha norma alienta la producción y el consumo de biocombustibles en el país y su finalidad es reducir la importación de biodiésel B100 y de etanol.

En el país, más del 70 por ciento del consumo de estos productos proviene del mercado extranjero.

Los líderes de Perú Palmas y otros gremios de palmicultores expresan su rechazo al nombramiento de Ricardo Villavicencio en el MEM, citando su responsabilidad en la demora de la reglamentación de la Ley N° 32276. Foto: Andina

UNA PREOCUPANTE GESTIÓN

La reglamentación de la Ley N° 32276 no solo contribuiría a disminuir la importación de biodiésel y etanol, sino que también fomentaría la producción de aceite de palma, la principal materia prima del biodiésel B100. También facilitaría transformar ese potencial en producción, inversión, empleo, industrialización y generación de riqueza, particularmente en la Amazonía peruana, señalan los dirigentes en comunicados y pronunciamientos.

Sin embargo, pese a que el plazo establecido para publicar el reglamento de la mencionada norma, funcionarios del MEM, como Ricardo Villavicencio, han contribuido a una demora de hasta 18 meses.

“El señor Villavicencio, por su responsabilidad funcional, conocía perfectamente que la falta de actualización de los porcentajes de mezcla perjudica las posibilidades de inversión y expansión de la industria nacional”, explicó el presidente de la Asociación Peruana de Productores de Palma Aceitera Sostenible (Perú Palmas), Ledgard Arévalo Díaz.

“También conocía que el mantenimiento de condiciones regulatorias desactualizadas favorece la dependencia de productos importados y limita la articulación entre el sector agrario y energético”, recalcó.

“Es contradictorio continuar dependiendo de las importaciones mientras se mantienen limitadas las oportunidades de expansión de la producción nacional. Las trabas que siguen persistiendo impiden mayor inversión, más empleo legal, generación de valor agregado y debilitamiento de la articulación de la agricultura e industria energética”, arguyó Arévalo.

REDUCIR LA IMPORTACIÓN DE BIOCOMBUSTIBLE

Con la designación de Villavicencio en un cargo con mayor poder de decisión en el MEM, los gremios de los productores de aceite de palma expresaron su temor de que el reglamento sea elaborado desprovisto de los objetivos que contempla la Ley N° 32276.

“Consideramos que la decisión de mantener o designar nuevamente a un funcionario cuya gestión anterior ha sido cuestionada por nuestro gremio constituye una señal equivocada de la actual administración, en un momento en que el país necesita recuperar la confianza de los productores e inversionistas nacionales”, manifestó el dirigente de los productores de palma aceitera.

“No se puede hablar de promoción de inversiones, competitividad, sostenibilidad energética y desarrollo amazónico mientras se mantienen postergadas las decisiones regulatorias indispensables para que estas actividades puedan desarrollarse”, afirmó.

Para los palmicultores es fundamental que el reglamento de la Ley N° 32276 incluya el incremento del porcentaje de mezcla de biocombustibles en los combustibles fósiles, lo que alentará la producción de aceite de palma y fortalecerá la industria del biodiésel, reduciendo así la dependencia de las importaciones del B100, por ejemplo.

UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE

“No basta que el MINEM publique un reglamento que incorpore mejoras administrativas, definiciones técnicas o procedimientos. La reglamentación debe contener medidas concretas que permitan ampliar el mercado nacional de biocombustibles”, subrayó Ledgard Arévalo.

“Aumentar el porcentaje de la mezcla constituye una decisión estratégica para el desarrollo energético, productivo y económico del país, porque va a generar una mayor demanda interna de materias primas nacionales”, dijo el presidente de Perú Palmas.

El primero de enero de 2011, se estableció la comercialización obligatoria de la mezcla B5, con cinco% de biodiésel en volumen. Casi 16 años después, la norma se mantiene igual, como si la economía global no hubiera cambiado un ápice. Esto significa desaprovechar el crecimiento de la capacidad productiva nacional y limitar artificialmente la demanda interna de biodiésel de origen nacional.

“A la luz de las actuales condiciones del mercado es necesaria la actualización del porcentaje de la mezcla, Proponemos elevar progresivamente la mezcla hacia B7,5%, equivalente a siete,5% de biodiésel en volumen a partir del segundo semestre de 2027”, precisó Ledgard Arévalo.

UNA MEZCLA CLAVE

El dirigente consideró que no apuntar a la mejora del porcentaje de mezcla beneficiará directamente a los sectores que alientan la importación de biocombustibles. En esa línea, el presidente de Perú Palmas consideró inapropiado el nombramiento de Ricardo Villavicencio Ferro como director general de Hidrocarburos del MEM.

“La designación de Villavicencio es una mala noticia para el gremio porque sabemos que en el MINEM es uno de los responsables de la falta de resultados en la implementación de las políticas de promoción de biocombustibles. No promueve las decisiones regulatorias indispensables”, destacó.

“El MINEM tiene la responsabilidad de convertir el mandato legal de promoción de los biocombustibles en resultados concretos para el desarrollo productivo del Perú”, concluyó Ledgard Arévalo.