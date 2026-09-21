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México prohibirá el uso de los celulares en escuelas y la medida alcanzará hasta los recreos

El Gobierno de México tomó la decisión después de consultar a más de 500.000 profesores, de los cuales el 81% consideró necesario establecer límites al uso de celulares dentro de las aulas.

Desde el 3 de noviembre, México restringirá el uso de teléfonos celulares y tabletas en escuelas primarias y secundarias
Desde el 3 de noviembre, México restringirá el uso de teléfonos celulares y tabletas en escuelas primarias y secundariasAFP
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México restringirá el uso de teléfonos celulares y tabletas en escuelas primarias y secundarias desde el 3 de noviembre. Los alumnos podrán llevar sus dispositivos, pero deberán mantenerlos guardados durante las clases y los recreos, salvo situaciones de emergencia o actividades docentes planificadas.

La disposición fue anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum tras consultas con maestros, especialistas y autoridades del sector. El acuerdo establece que en la educación media superior cada plantel podrá fijar sus propias reglas, mientras que las universidades también tendrán autonomía para definir políticas sobre el uso de estas tecnologías.

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Sheinbaum explicó que la intención es reducir las distracciones y el impacto de los aparatos electrónicos en niños y adolescentes. “El objetivo es recuperar la creatividad y evitar este uso indiscriminado de las pantallas, que particularmente vinculado con redes sociales puede tener impactos muy negativos”, afirmó durante su conferencia matutina.

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81% de docentes respaldó limitar dispositivos en aulas

La decisión del Gobierno de México surgió después de una consulta en la que participaron más de 500.000 docentes. Según la Secretaría de Educación Pública, el 81% consideró necesario establecer límites para los teléfonos dentro de las instituciones.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, sostuvo que la presencia de estos aparatos en las aulas no siempre favorece el aprendizaje. “El 81% dijo: ‘Sí, tenemos que hacer algo’. Porque la irrupción de las pantallas, de los celulares en las aulas ha tenido un impacto que no necesariamente es favorable”, afirmó.

La medida, además, contempla las tabletas y responde a un debate con respecto al uso excesivo de dispositivos, las redes sociales y sus posibles efectos sobre el aprendizaje, la salud mental y el desarrollo de menores. El proceso incluyó foros, consultas con especialistas y reuniones con autoridades educativas de los 32 estados.

El acuerdo será publicado en el Diario Oficial de la Federación antes de su entrada en vigor. Además, las escuelas deberán realizar asambleas con familias y profesores para explicar las nuevas disposiciones.

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México se suma a tendencia global de regular pantallas

La decisión forma parte de una tendencia internacional. Según la Unesco, 114 sistemas educativos ya cuentan con prohibiciones nacionales para teléfonos móviles en las escuelas, equivalentes al 58% de los países. En 2023, esa proporción era del 24%.

El organismo sostiene que la tecnología puede contribuir al aprendizaje, aunque recomienda utilizar teléfonos inteligentes solo cuando exista una relación clara con los objetivos educativos. México se suma así a países latinoamericanos que ya cuentan con algún tipo de regulación.

Brasil y Chile aplican restricciones en las aulas, mientras Colombia, Paraguay y Perú cuentan con normas sobre el uso de estos dispositivos. En Argentina, varias provincias también establecieron límites, con excepciones vinculadas a actividades pedagógicas.

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Jóvenes mexicanos pasan 90 días al año frente al celular

El uso extendido de estos aparatos también aparece como uno de los factores detrás del debate. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que los jóvenes de 18 a 24 años registraron en años recientes un promedio de entre 5,7 y 5,9 horas diarias frente al teléfono.

Ese tiempo equivale a más de 2.150 horas al año, cerca de 90 días. Entre los adolescentes de 12 a 17 años, el promedio alcanza 4,5 horas diarias, mientras que los niños de 6 a 11 años registran unas 2,6 horas.

Las redes sociales figuran entre los principales usos de internet en México, junto con el entretenimiento, la búsqueda de información y la comunicación.

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