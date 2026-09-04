Tres huracanes, Lowell, Karina y Marie, avanzan simultáneamente por el océano Pacífico, generando oleaje y precipitaciones en Hawái, México y sur de California. | Foto: NOAA

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Tres huracanes transitan de manera simultánea por el océano Pacífico nororiental y central. La presencia de Lowell, Karina y Marie exige un monitoreo constante en Hawái, México y el sur de California debido al oleaje, las precipitaciones y los eventuales giros en su rumbo. Sin embargo, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) precisó que ninguno tenía alertas costeras vigentes.

Esa inédita actividad coincide con la fase de intensificación del fenómeno El Niño. Al respecto, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) anticipa una probabilidad superior al 90% de que el episodio alcance una intensidad muy fuerte durante el otoño e invierno boreales de 2026-2027, aunque los expertos advierten que dicho evento climático genera un entorno propicio para las tormentas sin ser el único responsable directo.

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¿Qué trayectoria seguirán los huracanes Lowell, Karina y Marie durante el fin de semana?

El huracán Lowell alcanzó el nivel 5 de intensidad antes de reducir la potencia de sus ráfagas sostenidas a 240 km/h al cierre del viernes 4 de septiembre. Ubicado a 950 kilómetros al sur-suroeste de Honolulu, el fenómeno meteorológico podría recuperar el escalafón máximo en las siguientes horas. Tras efectuar una desviación drástica hacia el norte o noreste el domingo, el ciclón se aproximará a la zona occidental del archipiélago de Hawái entre el lunes y la madrugada del martes. Ante este escenario, el NHC instó a la población local a vigilar de cerca su evolución.

Por otra parte, Karina descendió de la categoría 4 hasta la 1, registrando ráfagas de 140 km/h a 1.465 kilómetros de Hilo. Su trayectoria avanzará hacia el oeste antes de virar paulatinamente al oeste-noroeste. El contacto con corrientes frías, aire seco y cizalladura degradará el sistema, que pasará a tormenta tropical este sábado, perderá sus cualidades tropicales el lunes y terminará disipándose por completo.

Finalmente, Marie mantiene ráfagas de 155 km/h a 950 kilómetros del extremo sur de Baja California. Aunque navega sobre temperaturas de 27 a 28 °C, la intrusión de masa seca frena su crecimiento. Durante las próximas jornadas rotará hacia el noroeste y perderá fuerza gradualmente; no obstante, provocará olas peligrosas y corrientes de resaca en las costas del suroeste mexicano, la península bajacaliforniana y el sur de California.

¿Cómo influye El Niño en la formación de tres ciclones simultáneos en el Pacífico?

La aparición simultánea de los fenómenos meteorológicos responde a las dinámicas del evento climático. El incremento térmico del agua brinda combustible para el origen y la potencia de estas tormentas en dicha cuenca marítima. Según informes de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), los episodios moderados o fuertes están relacionados con una mayor frecuencia de ciclones en el Pacífico central, especialmente durante la parte avanzada de la temporada.

Las repercusiones inmediatas variarán según el territorio. El litoral mexicano experimentará mar de fondo debido a Marie. Por su parte, el archipiélago de Hawái registrará precipitaciones de entre 76 y 152 milímetros por causa de Lowell, con montos superiores a 254 milímetros en Kauai y la Isla Grande, lo que aumentará el peligro de desbordamientos y deslaves a partir del domingo. Ninguno de estos sistemas cambiará las condiciones meteorológicas del continente sudamericano.

Durante la siguiente semana, Marie y Karina perderán fuerza progresivamente. Lowell representará el mayor riesgo ante su cercanía al territorio hawaiano. En paralelo, el Centro Nacional de Huracanes monitorea un área de baja presión al suroeste de México con 50% de probabilidad de desarrollo hacia el viernes 11 de septiembre, la cual podría convertirse en depresión tropical hacia mediados de la próxima semana mientras avanza al oeste-noroeste.