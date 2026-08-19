El pescador que sobrevivió 438 días perdido en el océano Pacífico: recorrió casi 11.000 kilómetros alimentándose de lo que encontraba

José Salvador Alvarenga, un pescador salvadoreño, sobrevivió 438 días a la deriva en el océano Pacífico tras un viaje en busca de tiburones que salió mal. | Foto: CNN

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José Salvador Alvarenga salió a pescar tiburones el 17 de noviembre de 2012 sin imaginar que aquel viaje, previsto para apenas dos días, se convertiría en una extraordinaria historia de supervivencia. El pescador salvadoreño, radicado desde hacía años en Chiapas, México, partió desde Costa Azul acompañado por Ezequiel Córdoba, un joven de 22 años.

Una tormenta los sorprendió mar adentro y dañó buena parte del equipo de su embarcación de fibra de vidrio, de unos siete metros de eslora. Sin motor, remos ni posibilidad de comunicarse para solicitar ayuda, ambos quedaron a merced de las corrientes del océano Pacífico y comenzaron una deriva que se prolongaría durante más de un año.

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¿Cómo sobrevivió José Salvador Alvarenga durante 438 días a la deriva?

Durante los primeros meses, tuvieron que aprovechar prácticamente todo lo que encontraban en el océano. Capturaban peces, tortugas y aves marinas, que consumían sin cocinar, mientras que el agua de lluvia era recolectada en botellas de plástico.

La experiencia de Alvarenga como pescador resultó fundamental. Según su relato, recurrió a técnicas que había aprendido durante su infancia en su país natal y consiguió atrapar peces directamente con las manos.

Córdoba, sin embargo, no logró soportar aquellas condiciones extremas. De acuerdo con el testimonio del pescador, dejó de consumir alimentos crudos y su estado físico comenzó a deteriorarse hasta que murió de hambre y deshidratación aproximadamente cuatro meses después de la partida.

Una travesía de casi 11.000 kilómetros por el océano Pacífico

Después de 438 días a la deriva, Alvarenga finalmente alcanzó tierra el 30 de enero de 2014 en el atolón de Ebon, perteneciente a las Islas Marshall. Había atravesado prácticamente el océano Pacífico desde la costa mexicana, impulsado únicamente por las corrientes y las condiciones meteorológicas.

Las reconstrucciones más citadas estiman que recorrió alrededor de 10.800 kilómetros, aunque las cifras varían según el método utilizado para calcular su trayectoria. Algunas estimaciones sitúan la distancia entre aproximadamente 8.800 y casi 11.000 kilómetros.

¿Qué ocurrió con Alvarenga después de sobrevivir 438 días en el mar?

El pescador salvadoreño necesitó asistencia para recuperarse físicamente y pasó varias semanas bajo atención médica antes de volver a caminar sin ayuda. La experiencia también dejó consecuencias posteriores, entre ellas episodios de insomnio y miedo al agua.

En 2015, su historia quedó plasmada en el libro 438 Days, escrito junto al periodista Jonathan Franklin a partir de decenas de horas de entrevistas. Posteriormente, la familia de Ezequiel Córdoba inició una demanda civil contra Alvarenga y sostuvo que habría recurrido al canibalismo para sobrevivir después de la muerte de su compañero.