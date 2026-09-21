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Putin logra una mayoría récord en el Parlamento ruso tras unas elecciones sin oposición crítica al Kremlin

El partido de Vladimir Putin logró más de tres cuartas partes de los escaños de la Duma en las primeras legislativas celebradas desde el inicio de la guerra en Ucrania, según los resultados con más del 95% escrutado.

El partido vinculado a Vladimir Putin consiguió una amplia ventaja en el Parlamento ruso
El partido vinculado a Vladimir Putin consiguió una amplia ventaja en el Parlamento rusoAFP
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El partido Rusia Unida, vinculado al presidente Vladimir Putin, obtuvo 355 de los 450 escaños de la Duma tras las elecciones legislativas celebradas del 18 al 20 de septiembre. El resultado supone la mayor cifra de representantes de la formación y le permite conservar una ventaja numérica suficiente para impulsar reformas constitucionales. La Comisión Electoral Central informó el resultado con más del 95% del escrutinio.

Los comicios fueron los primeros para el Parlamento ruso desde el inicio de la guerra en Ucrania y se desarrollaron sin la participación de fuerzas críticas con el Kremlin. Rusia Unida alcanzó el 57,83% de los votos por listas, mientras que el Partido Comunista obtuvo 40 escaños, el LDPR 25 y Nuevas Personas 20. La votación, además, incluyó territorios ucranianos ocupados por Rusia, una decisión que la Unión Europea rechazó.

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Ataques ucranianos marcan la jornada

La última jornada de las elecciones estuvo marcada por una oleada de drones contra Moscú y otras zonas del país. Autoridades rusas informaron de más de 1.600 aparatos lanzados sobre su territorio, con unos 450 dirigidos hacia la capital. El ataque causó al menos dos muertos y provocó un incendio en una refinería de petróleo de Moscú, de acuerdo con las autoridades.

El Ministerio de Defensa ruso atribuyó los ataques a Ucrania y afirmó que su ejército continuaría e intensificaría los bombardeos contra objetivos militares en Kiev.

La presidenta de la Comisión Electoral Central, Ela Pamfílova, también informó de una oleada de ciberataques contra la infraestructura electoral. Según su declaración, se registraron más de 1.000 ataques DDoS enfocados en los sistemas vinculados al proceso. Pamfílova afirmó que se trató de grupos “altamente profesionales y bien coordinados” que usaron herramientas de inteligencia artificial, aunque no identificó a los responsables.

UE denuncia ausencia de democracia real en Rusia

La Unión Europea cuestionó las condiciones en las que se desarrollaron los comicios. En una declaración del 21 de septiembre, el bloque sostuvo que las elecciones evidenciaron un mayor deterioro de la democracia y que no existió un terreno de competencia equilibrado.

La UE señaló la exclusión de candidatos de Yábloko de la lista federal, partido que presentó una plataforma contraria a la guerra, y criticó la ausencia de observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. También rechazó las elecciones realizadas por Rusia en Crimea y en partes de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón.

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Participación récord y quejas por fraude

La Comisión Electoral Central informó de una participación superior al 59% entre los 111 millones de electores habilitados. Pamfílova agradeció a los ciudadanos por acudir a las urnas pese a lo que describió como “presión psicológica” sobre el país.

El proceso también quedó bajo cuestionamientos por denuncias de fraude. Activistas opositores en el exilio señalaron irregularidades, mientras las autoridades rusas calificaron la elección de limpia. El resultado de Rusia Unida supera su anterior récord de 343 escaños, obtenido en 2016, y deja a la formación con 355 representantes en la nueva Duma.

Yábloko consiguió además presencia en el Parlamento regional de Nóvgorod tras superar el umbral del 5%.

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