México reporta una caída del 48% en homicidios, pero expertos ponen en duda las cifras oficiales

Claudia Sheinbaum aseguró que los homicidios dolosos disminuyeron 48% desde el inicio de su gobierno | AFP

Claudia Sheinbaum aseguró que los homicidios dolosos disminuyeron 48% desde el inicio de su gobierno | AFP

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México registró una reducción del 48% en los homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y junio de 2026, según informó la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina. La mandataria sostuvo que el promedio diario pasó de 86,9 víctimas a 45,4 y aseguró que el resultado refleja el impacto de la estrategia de seguridad aplicada desde el inicio de su administración.

Sheinbaum explicó que el plan combina labores de inteligencia, coordinación con las fiscalías estatales, programas sociales para atender las causas de la violencia y el despliegue de la Guardia Nacional.

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Expertos cuestionan las cifras oficiales del Gobierno

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, precisó que junio de 2026 registró el promedio diario de asesinatos más bajo para ese mes desde 2015. Además, indicó que el primer semestre cerró con 49,7 víctimas al día, el nivel mínimo de ese periodo desde 2016.

Sin embargo, especialistas expresaron reservas sobre los resultados oficiales. De acuerdo con medios locales, parte del descenso podría estar relacionado con el uso de categorías como "muerte de origen indeterminado", donde se clasifican numerosos fallecimientos. Por otra parte, el Inegi indicó que México concluyó 2024 con una tasa de 25,6 homicidios por cada 100.000 habitantes y reportó un índice de 11,1 durante el primer semestre de 2025.

Ocho estados concentran más de la mitad de los casos

El informe oficial señaló que Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Guerrero, Morelos y Veracruz concentraron el 54% de los homicidios registrados durante el primer semestre de 2026.

A pesar de esa acumulación, Marcela Figueroa aseguró que 29 entidades redujeron este delito frente al mismo periodo de 2025. Entre los estados con mayores descensos mencionó a San Luis Potosí, Zacatecas, Quintana Roo, Nayarit, Guanajuato y Nuevo León. La funcionaria informó que los delitos de alto impacto disminuyeron 32% entre septiembre de 2024 y junio de 2026, mientras que el feminicidio, el secuestro y la extorsión mostraron reducciones respecto al año anterior.

Refuerzan decomisos y operativos contra cárteles

El Gobierno presentó también un balance de los operativos contra el crimen organizado. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció que desde el inicio del actual mandato fueron detenidas 59.500 personas, además del aseguramiento de 31.000 armas de fuego y cerca de 500 toneladas de droga.

Estas acciones ocurren en medio de la presión de Donald Trump para reforzar el combate al tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. El mandatario estadounidense planteó en distintas ocasiones una posible intervención militar contra los cárteles de la droga, una propuesta que Claudia Sheinbaum rechazó al reiterar que su administración privilegia la cooperación bilateral.

En el mismo informe, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, indicó que el programa 'Sí al Desarme, Sí a la Paz' recolectó 11.689 armas de fuego y sustituyó 12.124 juguetes bélicos por materiales didácticos. Asimismo, destacó que la estrategia social brindó más de 7,3 millones de servicios y trámites, con énfasis en programas dirigidos a jóvenes y recuperación de espacios públicos.