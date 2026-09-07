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'Habilidad física 100: México' en Netflix: participantes, cuándo se estrena y cómo ver el reality

El reality de competencia llega a Netflix con 100 participantes dispuestos a demostrar quién posee el físico definitivo. Conoce la fecha de estreno, los competidores y cómo ver 'Habilidad física 100: México'.

'Habilidad física 100: México' 2026. Foto: composición LR/Netflix
'Habilidad física 100: México' 2026. Foto: composición LR/Netflix
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Resumen
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Netflix estrenará ‘Habilidad Física 100: México’, la adaptación mexicana del exitoso reality coreano ‘Physical: 100’. La producción reunirá a 100 participantes de distintas disciplinas, profesiones y ámbitos de la vida pública, quienes deberán superar intensas pruebas de fuerza, resistencia, velocidad, agilidad y trabajo en equipo.

El reality de competencia deportiva pondrá a prueba los límites físicos y mentales de sus concursantes en una serie de desafíos de eliminación. El último participante en mantenerse en pie será coronado como quien posee el físico definitivo de México y se llevará un cuantioso premio en efectivo.

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¿Cuándo se estrena ‘Habilidad física 100: México’ y cómo verlo?

'Habilidad física 100: México' llegará exclusivamente a Netflix el 16 de septiembre de 2026. El reality presenta un formato de eliminación directa e individual en el que no importará el género, peso o disciplina de origen de los participantes.

La competencia reunirá a atletas de alto nivel, entre ellos medallistas olímpicos, peleadores de artes marciales mixtas, practicantes de crossfit, gimnastas y especialistas en acondicionamiento físico. También participarán personas provenientes de profesiones como bomberos, policías, soldados, personal obrero, cantantes y actores.

Para ver los capítulos completos será necesario contar con una suscripción a Netflix. Según la información proporcionada, el pago mensual señalado es de S/28,90.

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Participantes de 'Habilidad física 100: México': lista completa

La producción contará con participantes de diversas disciplinas deportivas y profesiones. Esta es la lista proporcionada:

Hombres

  • Carlos Salcido — Futbolista
  • Luis Hans — Bombero
  • Pascual Nadaud — Rugby
  • Santos Gabriel — Powerlifter
  • Tomatiú López — Atleta
  • El Gallo Estrada — Boxeador
  • Aldo Gutiérrez — Luchador olímpico
  • Pee Wee — Cantante
  • Marcelino Padilla — Soldado
  • Daghni Fresco — Boxeador
  • Daniel Bernal — Atleta de calistenia
  • Emmanuel Mejía — Luchador de Muay Thai
  • Nico Guzmán — Canoísta
  • Mikel España — Escalador
  • Jorge Cantú — Beisbolista
  • Luis Mora — Crossfitero
  • Venom — Diablero y fisicoculturista
  • Omar Zamitiz — Preparador físico
  • Roberto Saavedra — Corredor profesional
  • Javier Rojo — Gimnasta
  • Ángel Herrera — Atleta de calistenia
  • Marco Pardo — Atleta de calistenia
  • Jesús Cárcamo — Soldado
  • Carlos Santamaría — Ciclismo
  • Israel Alarcón — Futbol americano profesional
  • Francisco Bolaños — Soldado
  • Mike González — Atleta de Hyrox
  • Jesús Gama Jr — Mariachi
  • Luis Hernández el Matador — Futbolista
  • George Herrera — Fisicoculturismo
  • Ztimpy — Bailarín
  • Eduardo Sánchez — Policía
  • José Hermosillo — Atleta de calistenia
  • Daniel Jiménez — Taquero
  • Kevin Palacios — Clavadista
  • Iván Guerra — Bloquero
  • Yolotl Cabral — Clavadista de altura
  • Roldán Goldbaum — Crossfitero
  • Sergio González — Preparador físico
  • Jona Herrera — Atleta de parkour
  • Dominic Ficachi — Basquetbolista
  • Atlantis Jr — Luchador
  • Adrián Chavira — Obrero
  • Uriel Gutiérrez — Atleta strongman
  • Emmanuel Benítez — Muay Thai
  • Mau Otero — Atleta
  • Alberto Castañeda — Atleta de Hyrox
  • Alonso Xopin — Soldado
  • Jahir Ocampo — Clavadista olímpico
  • Sonrix — Taekwondoín
  • Ángel Quintero — Corredor de obstáculos
  • Soberano Jr. — Luchador
  • Aldo Márquez — Atleta de Hyrox
  • Patrick Alexandre — Remero olímpico
  • Tony Gastelum — Atleta de calistenia
  • Luis Pride — Peleador de MMA
  • David Olvera — Nadador de aguas abiertas

Mujeres

  • Mariana Khalil — Crossfitera
  • Victoria Reyes — Fisicoculturista
  • Gabriela Rodríguez — Entrenadora física y pediatra
  • Irma Torbellino — Boxeadora
  • Fernanda Díaz — Atleta de parkour
  • Vanessa Huppenkothen — Comentarista y triatleta
  • Carmen Baqué — Actriz y atleta híbrida
  • Dulce Velázquez — Luchadora olímpica
  • Anita Martínez — Crossfitera
  • Michelle Guirado — Powerlifting
  • Laura Burgos — Luchadora de Muay Thai
  • Liliana Ibáñez — Nadadora olímpica
  • Cynthia Flores — Luchadora de Muay Thai
  • Marlene Coronel — Atleta de parkour
  • Natalia González — Escaladora
  • Alejandra Gamboa — Atleta híbrida
  • Diana Ferrer — Atleta strongman
  • Daniela Fainus — Fitness
  • Karen Lara — Atleta de Hyrox
  • Mariana Caballero — Atleta de Hyrox
  • Jazmín Lira — Fisicoculturista
  • Jane Valencia — Luchadora olímpica
google iconPrefiero a La República en Google
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