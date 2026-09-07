'Habilidad física 100: México' en Netflix: participantes, cuándo se estrena y cómo ver el reality
El reality de competencia llega a Netflix con 100 participantes dispuestos a demostrar quién posee el físico definitivo. Conoce la fecha de estreno, los competidores y cómo ver 'Habilidad física 100: México'.
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Netflix estrenará ‘Habilidad Física 100: México’, la adaptación mexicana del exitoso reality coreano ‘Physical: 100’. La producción reunirá a 100 participantes de distintas disciplinas, profesiones y ámbitos de la vida pública, quienes deberán superar intensas pruebas de fuerza, resistencia, velocidad, agilidad y trabajo en equipo.
El reality de competencia deportiva pondrá a prueba los límites físicos y mentales de sus concursantes en una serie de desafíos de eliminación. El último participante en mantenerse en pie será coronado como quien posee el físico definitivo de México y se llevará un cuantioso premio en efectivo.
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¿Cuándo se estrena ‘Habilidad física 100: México’ y cómo verlo?
'Habilidad física 100: México' llegará exclusivamente a Netflix el 16 de septiembre de 2026. El reality presenta un formato de eliminación directa e individual en el que no importará el género, peso o disciplina de origen de los participantes.
La competencia reunirá a atletas de alto nivel, entre ellos medallistas olímpicos, peleadores de artes marciales mixtas, practicantes de crossfit, gimnastas y especialistas en acondicionamiento físico. También participarán personas provenientes de profesiones como bomberos, policías, soldados, personal obrero, cantantes y actores.
Para ver los capítulos completos será necesario contar con una suscripción a Netflix. Según la información proporcionada, el pago mensual señalado es de S/28,90.
Participantes de 'Habilidad física 100: México': lista completa
La producción contará con participantes de diversas disciplinas deportivas y profesiones. Esta es la lista proporcionada:
Hombres
- Carlos Salcido — Futbolista
- Luis Hans — Bombero
- Pascual Nadaud — Rugby
- Santos Gabriel — Powerlifter
- Tomatiú López — Atleta
- El Gallo Estrada — Boxeador
- Aldo Gutiérrez — Luchador olímpico
- Pee Wee — Cantante
- Marcelino Padilla — Soldado
- Daghni Fresco — Boxeador
- Daniel Bernal — Atleta de calistenia
- Emmanuel Mejía — Luchador de Muay Thai
- Nico Guzmán — Canoísta
- Mikel España — Escalador
- Jorge Cantú — Beisbolista
- Luis Mora — Crossfitero
- Venom — Diablero y fisicoculturista
- Omar Zamitiz — Preparador físico
- Roberto Saavedra — Corredor profesional
- Javier Rojo — Gimnasta
- Ángel Herrera — Atleta de calistenia
- Marco Pardo — Atleta de calistenia
- Jesús Cárcamo — Soldado
- Carlos Santamaría — Ciclismo
- Israel Alarcón — Futbol americano profesional
- Francisco Bolaños — Soldado
- Mike González — Atleta de Hyrox
- Jesús Gama Jr — Mariachi
- Luis Hernández el Matador — Futbolista
- George Herrera — Fisicoculturismo
- Ztimpy — Bailarín
- Eduardo Sánchez — Policía
- José Hermosillo — Atleta de calistenia
- Daniel Jiménez — Taquero
- Kevin Palacios — Clavadista
- Iván Guerra — Bloquero
- Yolotl Cabral — Clavadista de altura
- Roldán Goldbaum — Crossfitero
- Sergio González — Preparador físico
- Jona Herrera — Atleta de parkour
- Dominic Ficachi — Basquetbolista
- Atlantis Jr — Luchador
- Adrián Chavira — Obrero
- Uriel Gutiérrez — Atleta strongman
- Emmanuel Benítez — Muay Thai
- Mau Otero — Atleta
- Alberto Castañeda — Atleta de Hyrox
- Alonso Xopin — Soldado
- Jahir Ocampo — Clavadista olímpico
- Sonrix — Taekwondoín
- Ángel Quintero — Corredor de obstáculos
- Soberano Jr. — Luchador
- Aldo Márquez — Atleta de Hyrox
- Patrick Alexandre — Remero olímpico
- Tony Gastelum — Atleta de calistenia
- Luis Pride — Peleador de MMA
- David Olvera — Nadador de aguas abiertas
Mujeres
- Mariana Khalil — Crossfitera
- Victoria Reyes — Fisicoculturista
- Gabriela Rodríguez — Entrenadora física y pediatra
- Irma Torbellino — Boxeadora
- Fernanda Díaz — Atleta de parkour
- Vanessa Huppenkothen — Comentarista y triatleta
- Carmen Baqué — Actriz y atleta híbrida
- Dulce Velázquez — Luchadora olímpica
- Anita Martínez — Crossfitera
- Michelle Guirado — Powerlifting
- Laura Burgos — Luchadora de Muay Thai
- Liliana Ibáñez — Nadadora olímpica
- Cynthia Flores — Luchadora de Muay Thai
- Marlene Coronel — Atleta de parkour
- Natalia González — Escaladora
- Alejandra Gamboa — Atleta híbrida
- Diana Ferrer — Atleta strongman
- Daniela Fainus — Fitness
- Karen Lara — Atleta de Hyrox
- Mariana Caballero — Atleta de Hyrox
- Jazmín Lira — Fisicoculturista
- Jane Valencia — Luchadora olímpica