La aprehensión de Atahualpa en Cajamarca en noviembre de 1532 marcó un hito en la conquista de América y el destino del Imperio Inca. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

La aprehensión de Atahualpa en Cajamarca en noviembre de 1532 marcó un hito en la conquista de América y el destino del Imperio Inca. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La aprehensión de Atahualpa en Cajamarca, durante noviembre de 1532, constituyó un hito decisivo en la conquista de América. Para obtener su libertad, el soberano del Tahuantinsuyo propuso a Francisco Pizarro un pago sin precedentes: colmar un recinto con oro y dos recintos adicionales con plata, pacto que los historiadores consideran el botín más valioso de la humanidad.

Pese a recibir toneladas de metales preciosos provenientes de todo el imperio, los conquistadores mantuvieron recluido al monarca inca y tiempo después lo ajusticiaron tras un juicio sumario. Según el especialista John Hemming, este trágico desenlace representó el punto de no retorno para la civilización andina, mientras que National Geographic remarca que el trato jamás garantizó la liberación del prisionero.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ SON LOS REGISTROS AKÁSHICOS? LO QUE REVELA ESTA MIRADA ESPIRITUAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

¿En qué consistió la oferta de Atahualpa tras la emboscada de Cajamarca?

Durante el cautiverio inca, el soberano advirtió que la ambición de las huestes invasoras sobrepasaba cualquier pretensión política. Por ello, planteó un pacto inédito: llenar una estancia de 6,7 metros de longitud por 5,2 de anchura con piezas de oro hasta donde alcanzase su mano, junto a dos estancias idénticas repletas de plata. Una marca dibujada en el muro fijó el compromiso del monarca para conseguir su emancipación.

La conquista española del Tahuantinsuyo comenzó en 1532 con la llegada de Francisco Pizarro a Cajamarca, Perú. Foto: National Geographic

Diversas comitivas trasladaron tesoros desde Cusco, Pachacámac y Quito hasta el cuartel castellano. El escribano Pedro Sancho de la Hoz registró un botín final de 1.326.539 pesos de oro fino y decenas de miles de marcos de plata fundidos en lingotes. La cifra astronómica representa cientos de millones de dólares en el mercado contemporáneo, repartidos directamente entre los capitanes y la Corona europea.

Semejante suma convirtió al pacto en el desembolso por cautiverio más elevado de la humanidad. El World Monuments Fund sostiene que nunca antes un gobernante había ofrecido semejante cantidad de metales preciosos para salvar su vida. A su vez, National Geographic resalta que ese cargamento incompleto nutrió por épocas la célebre leyenda del oro perdido de los incas.

¿Por qué los españoles ejecutaron a Atahualpa y qué provocó el fin del Imperio incaico?

Los conquistadores temían una rebelión generalizada cuando los generales incas intentaban rescatar al emperador. A pesar de pagar el rescate pactado, el soberano enfrentó acusaciones por la muerte de su hermano Huáscar, conspiración contra la Corona y práctica de idolatría. Esos cargos sustentaron un proceso judicial que historiadores catalogan como una simple maniobra formal para validar una condena ya decretada.

El propósito real de la hueste hispana radicaba en erradicar al único líder capaz de unificar a millones de nativos. Mantenerlo con vida generaba un obstáculo táctico tras la repartición del botín. Sobre esta situación, National Geographic resalta que Pizarro decidió conservarlo inicialmente porque le permitía controlar a los mandos incas, pero, cuando crecieron los rumores sobre un posible rescate militar, optó por deshacerse de él. Finalmente, el 26 de julio de 1533, el monarca aceptó el bautizo cristiano y sufrió la pena del garrote vil.

El ajusticiamiento del último gobernante del Tahuantinsuyo aceleró el colapso del estado andino. La carencia de un mando central facilitó el avance ibérico hacia Cusco y la instauración de marionetas políticas. Si bien la resistencia perduró en Vilcabamba hasta 1572, la caída del líder nativo afianzó el régimen colonial y transformó definitivamente el rumbo sudamericano.