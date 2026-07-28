La policía de Ecuador captura al exalcalde considerado el principal financista de la banda criminal Los Lobos

La Policía de Ecuador detuvo al exalcalde Elías Baldor Bermeo, señalado por las autoridades como el principal financista de la banda criminal Los Lobos | @JohnReimberg/X

La Policía de Ecuador detuvo al exalcalde Elías Baldor Bermeo, señalado por las autoridades como el principal financista de la banda criminal Los Lobos | @JohnReimberg/X

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Policía Nacional de Ecuador detuvo al exalcalde Elías Baldor Bermeo, a quien las autoridades señalan como el principal financista de la banda criminal Los Lobos. El despliegue, ejecutado la madrugada del martes en las provincias de Azuay y El Oro, dejó seis personas detenidas, entre ellas familiares del exfuncionario. El ministro del Interior, John Reimberg, calificó la captura como "un duro golpe contra las economías criminales".

Bermeo gobernó el cantón minero Camilo Ponce Enríquez entre 2019 y 2023, una zona rica en material aurífero donde las autoridades han identificado actividades ilegales de extracción. Durante el allanamiento, los uniformados hallaron placas de oro con la imagen del fallecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar, un hallazgo que refuerza las sospechas sobre los vínculos del exalcalde con el crimen organizado.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ SON LOS REGISTROS AKÁSHICOS? LO QUE REVELA ESTA MIRADA ESPIRITUAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Reimberg informó en rueda de prensa que la investigación reveló que Bermeo movilizó aproximadamente 3,2 millones de dólares entre 2023 y 2025 mediante empresas mineras. "Este sujeto ha estado detrás de la minería ilegal y de ataques con explosivos", declaró el funcionario, quien participó en el operativo. La captura representa la caída de uno de los principales financistas de Los Lobos, una organización que utilizó la minería ilegal para generar millones de dólares y expandir su violencia, añadió.

Fiscalía investiga lavado ligado a minería ilícita

La Fiscalía de Ecuador investiga un presunto esquema de lavado de activos cuyos delitos precedentes serían la minería ilegal y la distribución de explosivos. Según el Ministerio Público, las pesquisas apuntan a la exportación de grandes cantidades de oro sin que existan concesiones mineras que justifiquen su procedencia o se haya determinado un origen lícito del mineral.

En el despliegue participaron cerca de 300 policías, 11 fiscales, personal de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y organismos de inteligencia. Los allanamientos se ejecutaron en inmuebles de Camilo Ponce Enríquez y Machala, donde se inspeccionaron cuatro empresas. Los investigadores incautaron 13 vehículos, dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos que serán sometidos a análisis en el proceso judicial.

El caso se encuentra en etapa preliminar y las autoridades continúan recabando evidencias. Bermeo enfrentó procesos judiciales anteriores, incluido un llamado a juicio por sabotaje en 2024, cuando la Fiscalía lo acusó de incitar obstrucción de la vía pública. También sobrevivió a un ataque a tiros en febrero de 2023, época en que recibió disparos en las piernas, y en junio de 2022 una agresión contra una mina de su propiedad dejó tres muertos y cinco heridos.

Violencia en la zona minera bajo la lupa policial

Camilo Ponce Enríquez se convirtió en 2024 en el cantón más violento de Ecuador por tasa de homicidios, según la Policía. Las autoridades atribuyen esta crisis a las economías criminales, sobre todo la minería ilegal y las disputas por el control del territorio. Bermeo, además de su trayectoria política, fundó un equipo de fútbol que lleva su nombre, el Club Deportivo Profesional Baldor Bermeo Cabrera, que ha disputado la Segunda Categoría en los últimos años.

Los Lobos fue declarada por Estados Unidos en 2024 como la organización de narcotráfico más grande del país. Integrantes de este grupo fueron condenados por participar en el asesinato del aspirante presidencial Fernando Villavicencio en 2023. Ecuador reportó 51 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2025, equivalente a uno cada hora, según Insight Crime, lo que lo convierte en uno de los países más violentos de Latinoamérica.

Reimberg adelantó que la investigación continúa contra cabecillas, financistas y colaboradores de la estructura. "Nada ni nadie nos va a detener", escribió el ministro en su cuenta de X, donde confirmó que el operativo sigue en desarrollo. La Fiscalía deberá determinar si los elementos recopilados sustentan la existencia del esquema de lavado de activos y establecer las responsabilidades individuales de los investigados.