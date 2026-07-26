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¿Cómo Simón Bolívar acabó con el dominio español en Sudamérica? La estrategia militar que cambió la historia hace 202 años

El histórico triunfo de tropas patriotas y líderes locales transformó para siempre el mapa geopolítico de Sudamérica.

Durante veinte años, Simón Bolívar lideró la gesta militar que logró la independencia de cinco naciones de Sudamérica.
Durante veinte años, Simón Bolívar lideró la gesta militar que logró la independencia de cinco naciones de Sudamérica. | Ilustración LR/National Geographic/ChatGPT
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El 9 de diciembre de 1824, la Pampa de la Quinua presenció la derrota del ejército del virreinato español ante las tropas patriotas dirigidas por Antonio José de Sucre. Esta gesta en Ayacucho selló el fin del dominio colonial en Sudamérica y consolidó las independencias del continente gracias al plan estratégico previo que concibió Simón Bolívar para transformar la guerra.

El Libertador mantiene el interés de los historiadores por la magnitud de su proyecto político y militar. En un análisis difundido por History National Geographic, el escritor Juan Carlos Chirinos resume dicho impacto al precisar que Bolívar lideró durante 20 años la lucha para lograr la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, una extensa campaña clave para el colapso hispano.

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El fin del dominio español en Sudamérica se decidió principalmente con la Batalla de Ayacucho, la Capitulación de Ayacucho y la posterior caída de los últimos bastiones realistas. Foto: El Peruano

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¿Cómo derrotó Simón Bolívar al ejército español en Sudamérica hace 202 años?

El líder libertador edificó un sólido bastión militar en el norte del continente previo a su avance hacia el virreinato peruano. La victoria patriota en Boyacá (1819) y Carabobo (1821), junto con la incorporación del territorio de Quito tras las operaciones de Antonio José de Sucre en 1822, garantizaron tropas, suministros y logística. Esta preparación evitó ofensivas aisladas y convirtió el conflicto independentista en una gesta continental coordinada.

La Batalla de Ayacucho fue el gran combate del 9 de diciembre de 1824 en la Pampa de Quinua, Perú, donde el Ejército Unido Libertador venció a los españoles, asegurando la independencia del Perú y de Sudamérica. Foto: La Prensa Regional

La Batalla de Ayacucho fue el gran combate del 9 de diciembre de 1824 en la Pampa de Quinua, Perú, donde el Ejército Unido Libertador venció a los españoles, asegurando la independencia del Perú y de Sudamérica. Foto: La Prensa Regional

Instalado en el Perú, el estratega reestructuró el Ejército Unido Libertador mediante refuerzos de la Gran Colombia e integró combatientes de la sierra andina. La colaboración de guerrillas locales complicó el reabastecimiento realista en una geografía compleja. Posteriormente, el triunfo en la Batalla de Junín el 6 de agosto de 1824 minó la caballería hispana y despejó el camino para el desenlace definitivo.

El plan concluyó el 9 de diciembre de 1824 en Ayacucho, donde Sucre, al mando del contingente militar, derrotó a las fuerzas del virrey José de la Serna. Tras la captura del jefe español, se firmó la histórica capitulación que extinguió el virreinato en América continental. Así concluyó el compromiso formulado por el prócer en sus proclamas: "No descansaré hasta romper las cadenas del dominio español en América".

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¿Qué nación surgió tras la Batalla de Ayacucho y el fin del imperio realista?

La victoria de Ayacucho marcó el colapso del último ejército realista en América del Sur. Con la firma de la Capitulación por parte de José de Canterac, se ordenó el retiro de las tropas peninsulares, aunque focos como la fortaleza del Real Felipe en el Callao mantuvieron el asedio hasta 1826. Ese pacto legal representó, en palabras de diversos historiadores, el acto jurídico que consolidó la independencia sudamericana.

En este mapa de América latina se muestran los movimientos de Simón Bolívar por el continente (flechas granate) y los años en que cada uno de los países consiguió su independencia. Foto: National Geographic

En este mapa de América latina se muestran los movimientos de Simón Bolívar por el continente (flechas granate) y los años en que cada uno de los países consiguió su independencia. Foto: National Geographic

Tras el triunfo patriota, Antonio José de Sucre encabezó la expedición al Alto Perú para erradicar las facciones enemigas restantes. Dichas acciones culminaron en 1825 con el nacimiento de la República de Bolivia, bautizada en honor a Simón Bolívar. Aunque el Libertador promovió la integración continental mediante el Congreso de Panamá, disputas internas impidieron que la ansiada confederación se concretara.

Especialistas señalan este hito como el punto culminante de las guerras de emancipación, el cual fue posible gracias a un esfuerzo colectivo entre tropas, líderes locales y población civil. De acuerdo con History National Geographic, Bolívar fue "el conductor político y militar de una campaña que cambió el mapa del continente". 200 años más tarde, ese enfrentamiento figura en la memoria regional como el hito que extinguió el yugo hispano y dio paso a los Estados soberanos.

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