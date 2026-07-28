"La heredera de un apellido que divide a los peruanos": así informa la prensa extranjera sobre la toma de mando de Keiko Fujimori

Fujimori ganó las elecciones con un ajuste de votos muy ajustado, marcando un cambio en el escenario político latinoamericano hacia la derecha | composición LR/AFP

Fujimori ganó las elecciones con un ajuste de votos muy ajustado, marcando un cambio en el escenario político latinoamericano hacia la derecha | composición LR/AFP

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La prensa internacional puso este martes su atención en la toma de mando de Keiko Fujimori, la primera mujer elegida presidenta de Perú. Medios como AFP, BBC, EFE y Reuters coincidieron en señalar que su investidura marca el retorno del fujimorismo al poder casi 26 años después de la renuncia de su padre, Alberto Fujimori, y ocurre en un contexto de profunda polarización política y social en el país andino.

La hija del exdictador asume el cargo tras vencer por un estrecho margen al izquierdista Roberto Sánchez: 50,13% frente al 49,86% de los votos, una diferencia de menos de 50.000 sufragios. Su llegada al máximo cargo extiende el giro conservador que vive América Latina y representa el noveno cambio de presidente en Perú en solo 10 años.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ SON LOS REGISTROS AKÁSHICOS? LO QUE REVELA ESTA MIRADA ESPIRITUAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

AFP: Keiko asume con un apellido que sigue dividiendo a Perú

La agencia AFP describe a Keiko Fujimori como "la heredera de un apellido que divide a los peruanos" y destaca que asume la presidencia "aun bajo la sombra alargada de su padre". La corresponsalía francesa subraya que su figura genera un profundo rechazo que le cerró las puertas del palacio en tres elecciones anteriores, pero que esta vez logró imponerse con un discurso de orden y mano dura contra la inseguridad.

"Con la fuerza que tuvo mi padre para derrotar a Sendero Luminoso y al MRTA vamos a acabar con los delincuentes", prometió Fujimori durante la campaña. AFP también menciona que la mandataria calificó al Estado que recibe como "catastrófico" y que prometió desplegar militares en una "guerra" contra las bandas dedicadas a la extorsión.

EFE: Perú inicia una nueva etapa con el regreso del fujimorismo

La agencia EFE enfatiza que la investidura de Fujimori "supone el regreso del fujimorismo al Gobierno de Perú, casi 26 años después de que su padre dimitiese por fax desde Japón". La agencia española señala que en este cuarto de siglo, la hija mayor del exmandatario asumió las riendas del movimiento político con el propósito de recuperar el poder y limpiar el nombre de su padre.

EFE destaca que Fujimori cuenta con el respaldo parlamentario suficiente para completar su mandato de cinco años, algo que no lograron sus predecesores. La agencia también señala que la nueva presidenta busca acabar con la inestabilidad política que ha marcado al país en la última década, donde la mayoría de destituciones presidenciales ocurrieron con votos del fujimorismo.

BBC: ¿Qué significa el retorno de un Fujimori al poder?

La BBC dedica un análisis extenso al significado de que un Fujimori vuelva a gobernar Perú. El medio británico señala que Keiko Fujimori llegó a la presidencia tras reivindicar más que nunca el polémico gobierno de su padre, fallecido en 2024.

El politólogo José Incio, citado por la BBC, observa que "la Keiko que hizo campaña en 2011 evitaba ser tan evocativa de ese periodo", pero que ahora, ante la amenaza de la delincuencia, un sector de la clase media compara la situación actual con los tiempos del terrorismo. La BBC también resalta las diferencias entre padre e hija: ella prometió no dar un autogolpe como el de 1992 y dijo que estaría en el cargo solo los cinco años de su mandato.

Reuters: Keiko consolida el giro conservador en América Latina

Reuters destaca que la elección de Fujimori "extiende un giro a la derecha más amplio en América Latina", con una serie de líderes electos recientemente que abogan por estrechar lazos con Estados Unidos y por políticas más duras contra el crimen. La agencia británica menciona que Washington ha realizado uno de sus mayores esfuerzos en años para estrechar vínculos con Perú, un importante productor de cobre y minerales críticos, en un intento por contrarrestar la influencia de China en la región.

Fujimori nombró a Elmer Cuba como ministro de Economía y a Carlos Espa en la Cancillería. Reuters también señala que la presidenta ha mostrado interés en que Perú se una al Escudo de las Américas, una iniciativa regional de Donald Trump para combatir el crimen transnacional.

Rechazo de víctimas marca la víspera de la investidura

En la víspera de la toma de mando, más de un centenar de familiares de víctimas de crímenes de Estado durante el gobierno de Alberto Fujimori realizaron una vigilia en el centro de Lima. Los manifestantes, con velas y fotografías de sus seres queridos, expresaron su rechazo al nuevo gobierno.

Marly Anzualdo, quien aún busca el cuerpo de su hermano Kenneth, desaparecido en 1993, declaró a AFP: "De ella no esperamos nada bueno. Estamos desde hace muchos años persiguiendo la justicia y sabemos cómo actúan". Raúl Samillán, cuyo hermano falleció en una protesta durante el gobierno de Dina Boluarte, responsabilizó a Fujimori: "Sus manos están manchadas con la sangre de nuestros seres queridos".