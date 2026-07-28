HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mensaje a la nación de Keiko Fujimori EN VIVO: sigue el primer discurso presidencial
Mensaje a la nación de Keiko Fujimori EN VIVO: sigue el primer discurso presidencial     Mensaje a la nación de Keiko Fujimori EN VIVO: sigue el primer discurso presidencial     Mensaje a la nación de Keiko Fujimori EN VIVO: sigue el primer discurso presidencial     
EN VIVO

🔴 Juramentación de Keiko Fujimori con Rosa María Palacios, Juliana Oxenford y Pedro Salinas | La República | #28xLR

Mundo

"La heredera de un apellido que divide a los peruanos": así informa la prensa extranjera sobre la toma de mando de Keiko Fujimori

Medios como AFP, BBC, EFE y Reuters coincidieron en que la llegada de Keiko Fujimori marca un momento histórico para Perú. Mientras algunos resaltan el retorno del fujimorismo, otros ponen el foco en los desafíos de gobernar un país dividido.

Fujimori ganó las elecciones con un ajuste de votos muy ajustado, marcando un cambio en el escenario político latinoamericano hacia la derecha
Fujimori ganó las elecciones con un ajuste de votos muy ajustado, marcando un cambio en el escenario político latinoamericano hacia la derecha | composición LR/AFP
Escuchar
Resumen
Compartir

La prensa internacional puso este martes su atención en la toma de mando de Keiko Fujimori, la primera mujer elegida presidenta de Perú. Medios como AFP, BBC, EFE y Reuters coincidieron en señalar que su investidura marca el retorno del fujimorismo al poder casi 26 años después de la renuncia de su padre, Alberto Fujimori, y ocurre en un contexto de profunda polarización política y social en el país andino.

La hija del exdictador asume el cargo tras vencer por un estrecho margen al izquierdista Roberto Sánchez: 50,13% frente al 49,86% de los votos, una diferencia de menos de 50.000 sufragios. Su llegada al máximo cargo extiende el giro conservador que vive América Latina y representa el noveno cambio de presidente en Perú en solo 10 años.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ SON LOS REGISTROS AKÁSHICOS? LO QUE REVELA ESTA MIRADA ESPIRITUAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Terremoto de magnitud 7,1 sacude Japón: colapsan edificios, decenas de heridos y varios quedan atrapados bajo centro comercial

lr.pe

AFP: Keiko asume con un apellido que sigue dividiendo a Perú

La agencia AFP describe a Keiko Fujimori como "la heredera de un apellido que divide a los peruanos" y destaca que asume la presidencia "aun bajo la sombra alargada de su padre". La corresponsalía francesa subraya que su figura genera un profundo rechazo que le cerró las puertas del palacio en tres elecciones anteriores, pero que esta vez logró imponerse con un discurso de orden y mano dura contra la inseguridad.

"Con la fuerza que tuvo mi padre para derrotar a Sendero Luminoso y al MRTA vamos a acabar con los delincuentes", prometió Fujimori durante la campaña. AFP también menciona que la mandataria calificó al Estado que recibe como "catastrófico" y que prometió desplegar militares en una "guerra" contra las bandas dedicadas a la extorsión.

PUEDES VER: El origen de los peruanos está en la mira del mundo: reabren la cueva de los primeros habitantes de los Andes para hallar nuevas pistas

lr.pe

EFE: Perú inicia una nueva etapa con el regreso del fujimorismo

La agencia EFE enfatiza que la investidura de Fujimori "supone el regreso del fujimorismo al Gobierno de Perú, casi 26 años después de que su padre dimitiese por fax desde Japón". La agencia española señala que en este cuarto de siglo, la hija mayor del exmandatario asumió las riendas del movimiento político con el propósito de recuperar el poder y limpiar el nombre de su padre.

EFE destaca que Fujimori cuenta con el respaldo parlamentario suficiente para completar su mandato de cinco años, algo que no lograron sus predecesores. La agencia también señala que la nueva presidenta busca acabar con la inestabilidad política que ha marcado al país en la última década, donde la mayoría de destituciones presidenciales ocurrieron con votos del fujimorismo.

BBC: ¿Qué significa el retorno de un Fujimori al poder?

La BBC dedica un análisis extenso al significado de que un Fujimori vuelva a gobernar Perú. El medio británico señala que Keiko Fujimori llegó a la presidencia tras reivindicar más que nunca el polémico gobierno de su padre, fallecido en 2024.

El politólogo José Incio, citado por la BBC, observa que "la Keiko que hizo campaña en 2011 evitaba ser tan evocativa de ese periodo", pero que ahora, ante la amenaza de la delincuencia, un sector de la clase media compara la situación actual con los tiempos del terrorismo. La BBC también resalta las diferencias entre padre e hija: ella prometió no dar un autogolpe como el de 1992 y dijo que estaría en el cargo solo los cinco años de su mandato.

PUEDES VER: El lago más grande del mundo, rico en petróleo y gas, se convierte en un nuevo escenario de guerra entre Rusia, Ucrania e Irán

lr.pe

Reuters: Keiko consolida el giro conservador en América Latina

Reuters destaca que la elección de Fujimori "extiende un giro a la derecha más amplio en América Latina", con una serie de líderes electos recientemente que abogan por estrechar lazos con Estados Unidos y por políticas más duras contra el crimen. La agencia británica menciona que Washington ha realizado uno de sus mayores esfuerzos en años para estrechar vínculos con Perú, un importante productor de cobre y minerales críticos, en un intento por contrarrestar la influencia de China en la región.

Fujimori nombró a Elmer Cuba como ministro de Economía y a Carlos Espa en la Cancillería. Reuters también señala que la presidenta ha mostrado interés en que Perú se una al Escudo de las Américas, una iniciativa regional de Donald Trump para combatir el crimen transnacional.

Rechazo de víctimas marca la víspera de la investidura

En la víspera de la toma de mando, más de un centenar de familiares de víctimas de crímenes de Estado durante el gobierno de Alberto Fujimori realizaron una vigilia en el centro de Lima. Los manifestantes, con velas y fotografías de sus seres queridos, expresaron su rechazo al nuevo gobierno.

Marly Anzualdo, quien aún busca el cuerpo de su hermano Kenneth, desaparecido en 1993, declaró a AFP: "De ella no esperamos nada bueno. Estamos desde hace muchos años persiguiendo la justicia y sabemos cómo actúan". Raúl Samillán, cuyo hermano falleció en una protesta durante el gobierno de Dina Boluarte, responsabilizó a Fujimori: "Sus manos están manchadas con la sangre de nuestros seres queridos".

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori EN VIVO: presidenta electa va al Congreso para juramentación

Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori EN VIVO: presidenta electa va al Congreso para juramentación

LEER MÁS
¿A qué hora es la juramentación de Keiko Fujimori como presidenta?

¿A qué hora es la juramentación de Keiko Fujimori como presidenta?

LEER MÁS
Roberto Sánchez: "Soy capaz de reunirme con cualquier diabla con tal de lograr justicia"

Roberto Sánchez: "Soy capaz de reunirme con cualquier diabla con tal de lograr justicia"

LEER MÁS
El lago más grande del mundo, rico en petróleo y gas, se convierte en un nuevo escenario de guerra entre Rusia, Ucrania e Irán

El lago más grande del mundo, rico en petróleo y gas, se convierte en un nuevo escenario de guerra entre Rusia, Ucrania e Irán

LEER MÁS
Un azafato revela la clave para conseguir más espacio en el avión sin pagar por un mejor asiento

Un azafato revela la clave para conseguir más espacio en el avión sin pagar por un mejor asiento

LEER MÁS
Estudiantes revolucionan la atención médica con la primera ambulancia solar del mundo: recorre hasta 715 km y opera sin electricidad

Estudiantes revolucionan la atención médica con la primera ambulancia solar del mundo: recorre hasta 715 km y opera sin electricidad

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Terremoto de magnitud 7,1 sacude Japón: colapsan edificios, decenas de heridos y varios quedan atrapados bajo centro comercial

Terremoto de magnitud 7,1 sacude Japón: colapsan edificios, decenas de heridos y varios quedan atrapados bajo centro comercial

LEER MÁS
El origen de los peruanos está en la mira del mundo: reabren la cueva de los primeros habitantes de los Andes para hallar nuevas pistas

El origen de los peruanos está en la mira del mundo: reabren la cueva de los primeros habitantes de los Andes para hallar nuevas pistas

LEER MÁS
A solo 1.155 km del Perú estaría el tesoro de Atahualpa, según un documental que también revela el posible destino del inca

A solo 1.155 km del Perú estaría el tesoro de Atahualpa, según un documental que también revela el posible destino del inca

LEER MÁS
EE. UU. presenta un sistema capaz de neutralizar más de 50 drones sin disparar un misil: utiliza microondas de alta potencia

EE. UU. presenta un sistema capaz de neutralizar más de 50 drones sin disparar un misil: utiliza microondas de alta potencia

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025