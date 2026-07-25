Investigaciones destacan que la conexión entre ambos continentes comenzó hace 80 millones de años, alterando la dinámica de la Corriente Circumpolar Antártica, clave para el clima global. | Ilustración LR/ScienceDirect/ChatGPT

Investigaciones destacan que la conexión entre ambos continentes comenzó hace 80 millones de años, alterando la dinámica de la Corriente Circumpolar Antártica, clave para el clima global. | Ilustración LR/ScienceDirect/ChatGPT

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Los mapas escolares tradicionales muestran de manera errónea el final de la cordillera de los Andes en Tierra del Fuego, limitando el relieve a su porción emergida. La geología moderna revela que esta megaestructura responde a una red tectónica profunda, la cual abarca el océano Austral y se extiende de forma directa hacia la Antártida.

Esa continuidad estructural se explica mediante la historia geológica del antiguo supercontinente Gondwana y la tectónica de placas. "El Arco de Scotia une los Andes más australes con la Península Antártica", sintetiza una investigación en Annual Review of Earth and Planetary Sciences, ratificando un vínculo que perdura bajo el nivel del mar desde antes del surgimiento del Pasaje de Drake.

Mapa tectónico del Mar de Scotia: fallas, placas y bloques con movimientos actuales, límites activos y abreviaturas. Foto: ScienceDirect

¿Sabías que los Andes continúan bajo el mar hasta la Antártida?

La mítica cordillera de los Andes no concluye en el extremo meridional de Sudamérica. En Tierra del Fuego, el relieve continental se hunde en el océano para transformarse en el Arco de Scotia, un vasto entramado tectónico compuesto por dorsales submarinas, bloques terrestres y bancos oceánicos. Ese puente geológico une el territorio sudamericano con el polo sur mediante el choque constante entre las placas Sudamericana, Antártica, Scotia y Sandwich del Sur.

Mapa circumantártico con abreviaturas de cuencas, montañas, islas, dorsales y rifts principales de la región. Foto: ScienceDirect

A lo largo del trayecto marítimo afloran crestas rocosas que forman archipiélagos emblemáticos como la isla de los Estados, Georgia del Sur, las Sándwich del Sur, las Orcadas del Sur y las Shetland del Sur. Una reciente revisión científica define al Arco de Scotia como un bucle de montañas y dorsales submarinas parcialmente emergidas que conecta ambas masas de tierra.

Anomalías magnéticas en mares de Scotia y Weddell con isócronas cronológicas coloreadas según su edad. Foto: ScienceDirect

Al tocar suelo blanco, la cadena emerge con el nombre de Antartandes dentro de la península antártica. Ambas formaciones comparten composición rocosa, génesis tectónica y desarrollo geodinámico. Los especialistas señalan que no se trata de una cordillera continua bajo el mar, sino de un mismo sistema orogénico fragmentado por la apertura del Pasaje de Drake y el origen del mar de Scotia hace millones de años.

Reconstrucción de Hall (2002): subducción australiana bajo Sunda y formación del Mar de Banda como analogía de Scotia. Foto: ScienceDirect

¿Cómo alteró la evolución del mar de Scotia el clima global?

Reconstrucciones con el programa geológico GPlates recrearon 182 millones de años de historia geodinámica. El análisis determinó que la subducción en las islas Sandwich del Sur inició hace unos 80 millones de años, mientras que el Pasaje de Drake comenzó su apertura inicial hace aproximadamente 50 millones de años debido a reajustes tectónicos.

Reconstrucción cinemática del Mar de Scotia desde 80 Ma, mostrando límites de placas, fosa de las Sandwich y Tierra del Fuego. Foto: ScienceDirect

El estudio sostiene que varios fragmentos de corteza terrestre sudamericana y antártica terminaron integrados en una misma placa tectónica superior. Según los autores, la delaminación permitió la transferencia de parte de la corteza continental sudamericana a la placa superior, lo que aclara la presencia actual de microcontinentes e islas con rasgos geológicos compartidos en el océano Austral.

Esa progresiva separación del fondo marino facilitó la formación de la Corriente Circumpolar Antártica, clave para la regulación térmica del planeta. Los científicos destacan que la expansión de esta cuenca oceánica modificó la circulación de los mares y provocó el aislamiento del continente helado, un evento crucial en el desarrollo climático terrestre.