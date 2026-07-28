China fabrica sus propias máquinas para hacer chips y las acciones de ASML, la empresa líder del sector, se desploman

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El desarrollo de chips chinos dio un paso que sorprendió a los mercados internacionales. Una empresa estatal de Shanghái comenzó la producción en masa de máquinas de litografía ultravioleta profunda (DUV) desarrolladas en China, un avance que busca reducir la dependencia tecnológica del país y reforzar su industria de semiconductores. La noticia provocó un fuerte desplome de las acciones de ASML, líder mundial en equipos de litografía, y arrastró a fabricantes de chips en Estados Unidos y Asia.

De acuerdo con The Information, la producción está encabezada por Shanghai Aishengna Electronic Technology Group, que incorporó equipos desarrollados por Shanghai Yuliangsheng Technology y SMEE, empresas vinculadas al ecosistema tecnológico que Pekín impulsa para alcanzar la autosuficiencia. Reuters identificó posteriormente a Aishengna como la firma responsable del proyecto y señaló que las primeras máquinas se entregarán este año a SMIC, Hua Hong Semiconductor y ChangXin Memory Technologies (CXMT).

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El ecosistema detrás del salto tecnológico

Según Reuters, Shanghai Aishengna Electronic Technology Group fue creada en agosto de 2023 con un capital registrado de 7.000 millones de yuanes y cuenta como accionistas únicamente con dos entidades estatales de Shanghái. La empresa ha integrado tecnología de Shanghai Yuliangsheng Technology, una firma asociada a SiCarrier, fabricante respaldado por Huawei, además de equipos desarrollados por SMEE.

Las nuevas máquinas DUV utilizan una capa de agua entre la lente y la oblea de silicio para imprimir circuitos más pequeños que los sistemas secos convencionales. Esta tecnología permite fabricar una amplia variedad de chips y, mediante técnicas de multipatronado, también puede emplearse para producir componentes más avanzados destinados a aplicaciones de inteligencia artificial.

La fuente consultada por Reuters advirtió que estos equipos todavía necesitan más pruebas y aún están lejos del rendimiento de los modelos fabricados por ASML. Sin embargo, un despliegue exitoso ofrecería a los fabricantes chinos una alternativa nacional frente a posibles restricciones adicionales de exportación por parte de Occidente.

ASML se desploma tras el avance chino en litografía

La reacción del mercado fue inmediata. Las acciones de ASML llegaron a caer hasta un 6,5% en la Bolsa de Ámsterdam y más de un 6% en Wall Street después de conocerse el informe de The Information. También retrocedieron Applied Materials, Lam Research y KLA Corp, reflejo de la preocupación por el avance de China en uno de los segmentos más complejos de la industria de la litografía.

Aunque el golpe bursátil fue contundente, los analistas consideran que el impacto comercial será limitado en el corto plazo. JP Morgan Chase sostuvo que "producir un puñado de herramientas DUV de inmersión no es lo mismo que producir herramientas que puedan utilizarse para la fabricación a gran escala, donde lo que importa es el rendimiento, la superposición, la productividad y la fiabilidad en miles de ciclos de obleas".

Reuters añadió que ASML continúa dependiendo en buena medida del mercado chino, que representó cerca del 16% de sus ventas netas durante el primer semestre del año, pese a las restricciones que impiden vender sus sistemas EUV más avanzados al gigante asiático.

Wall Street y Asia reaccionan al salto de China

El anuncio también golpeó a las principales bolsas internacionales. En Corea del Sur, el índice Kospi perdió más de un 10%, mientras Samsung Electronics y SK hynix retrocedieron cerca de un 12% cada una. En Japón, TSMC no cotiza, pero fabricantes como Kioxia, Advantest y Tokyo Electron registraron fuertes pérdidas superiores al 10%, mientras el Nikkei cayó más del 4%.

En Taiwán, TSMC cedió alrededor de un 3%, al tiempo que Shanghái bajó un 0,6% y Hong Kong logró mantenerse en terreno positivo. En Wall Street, el retroceso del sector también respondió a las dudas sobre la elevada valoración de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial y a la expectativa por la próxima temporada de resultados.

Angela Harmantas, de Proactive Investors, afirmó que "los avances de China en la litografía local eluden por completo las cadenas de suministro occidentales", y agregó que las máquinas DUV nacionales, aunque menos eficientes que las EUV, "demuestran ser suficientes para los chips de tecnología casi de vanguardia". Por su parte, Stephen Innes, de SPI Asset Management, advirtió que el desarrollo de la IA "se enfrenta a una pendiente más pronunciada justo cuando se reduce la brecha entre la inversión de capital y la generación interna de efectivo".