El primer puesto lo ocupa el Sofitel Legend Casco Viejo en Panamá, seguido por hoteles de Brasil, Colombia, Perú y Ecuador, mostrando una diversidad excepcional en el diseño y gastronomía de la región. | Composición LR/Palacio del Inka/Sofitel Legend Casco Viejo

El primer puesto lo ocupa el Sofitel Legend Casco Viejo en Panamá, seguido por hoteles de Brasil, Colombia, Perú y Ecuador, mostrando una diversidad excepcional en el diseño y gastronomía de la región. | Composición LR/Palacio del Inka/Sofitel Legend Casco Viejo

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Los Travel + Leisure World's Best Awards 2026, una de las distinciones más codiciadas de la industria turística internacional, posicionaron a cuatro hoteles peruanos entre los 15 mejores de Centro y Sudamérica. Tras contabilizar más de 661.000 votos y las opiniones de 207.000 lectores, la revista internacional seleccionó a las propiedades con propuestas sobresalientes en servicio, diseño, gastronomía, ubicación y hospitalidad. Este hito convirtió a Perú en la nación con mayor presencia dentro del listado regional, aunque el primer lugar del ranking lo ocupa Panamá.

El ranking destaca inmuebles que fusionan arquitectura histórica, lujo contemporáneo e identidad cultural. La prestigiosa publicación enfatizó que sus premios reflejan "las experiencias extraordinarias que buscan nuestros lectores", mediante una evaluación que abarca desde la atención personalizada hasta el entorno integral. De esa manera, el país andino consolida su liderazgo frente a viajeros globales que exigen estándares de excelencia.

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¿Qué hoteles del Perú brillaron en los Travel + Leisure World's Best Awards 2026?

La hotelería peruana obtuvo un importante reconocimiento internacional gracias a la variedad y calidad de su oferta turística. Los establecimientos premiados se ubican en Lima y Cusco, con propuestas que abarcan desde casonas históricas restauradas hasta alojamientos de alta gama. Esas opciones destacan por fusionar el patrimonio cultural, el arte colonial y experiencias gastronómicas inspiradas en los sabores locales.

Palacio del Inka, a Luxury Collection Hotel, uno de los galardonados, afirmó que esa distinción "es el reflejo de la pasión, dedicación y excelencia" de su personal, además de consolidar su meta de brindar un servicio exclusivo a cada huésped. Asimismo, la empresa enfatizó que el galardón "fortalece el posicionamiento del Perú como un destino de hospitalidad de lujo en la región".

Parque Miraflores, A Belmond Hotel (Lima)

Destaca por su ubicación frente al océano Pacífico y por combinar lujo contemporáneo con jardines históricos y una propuesta gastronómica de alto nivel.

El Parque Miraflores, A Belmond Hotel, es un hotel de lujo de 5 estrellas ubicado en Lima. Foto: Expedia

Monasterio, A Belmond Hotel (Cusco)

Funciona en un antiguo monasterio del siglo XVI y conserva arquitectura colonial, obras de arte religioso y patios tradicionales del Centro Histórico de Cusco.

El Monasterio, A Belmond Hotel, es un lujoso hotel de 5 estrellas ubicado en el centro histórico de Cusco. Foto: Booking

Palacio Nazarenas, A Belmond Hotel (Cusco)

Instalado en un antiguo convento restaurado, sobresale por sus suites de lujo, spa y conservación del patrimonio arquitectónico colonial.

Palacio Nazarenas, A Belmond Hotel, es un exclusivo hotel 5 estrellas en Cusco, construido sobre antiguos muros incas y un convento del siglo XVII. Foto: Tripadvisor

Palacio del Inka, A Luxury Collection Hotel (Cusco)

Ubicado junto a la Plaza Mayor, posee 203 habitaciones, una colección de arte colonial, spa de inspiración andina y una oferta culinaria basada en ingredientes peruanos tradicionales y contemporáneos.

Palacio del Inka en Cusco fusiona historia inca y española. Ofrece 203 lujosas habitaciones con arte colonial. Foto: Tripadvisor

¿Qué hotel lidera el top 15 de Travel + Leisure en Centro y Sudamérica este 2026?

El Sofitel Legend Casco Viejo, situado en el centro histórico de Ciudad de Panamá, obtuvo el primer puesto en los galardones World's Best Awards 2026. La revista destacó que este establecimiento ocupa un inmueble restaurado de 1917 frente al océano, con habitaciones elegantes, patios interiores y un bar en la azotea que evocan el glamour de principios del siglo XX, fusionando herencia arquitectónica con servicios de alto nivel.

La selecta lista de los 15 alojamientos galardonados abarca propiedades boutique, cadenas internacionales y recintos emblemáticos repartidos en Panamá, Brasil, Perú, Colombia, Chile, Ecuador y Argentina. Todos estos hospedajes destacaron por su diseño, oferta gastronómica, autenticidad cultural y por brindar una atención excepcional evaluada mediante las opiniones de los lectores.

Top 15 de mejores hoteles de Centro y Sudamérica en 2026: