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Política

Keiko Fujimori: ¿Quiénes son los ministros que integran el primer gabinete de la lideresa de Fuerza Popular?

Luis Galarreta preside el Consejo de Ministros. Dieciocho carteras completan el equipo que juramentó este 28 de julio en Palacio de Gobierno.

Gabinete Ministerial es encabezado por Luis Galarreta. Foto: Presidencia
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Keiko Fujimori juramentó este martes 28 de julio a los integrantes de su primer gabinete ministerial, horas después de asumir la presidencia de la República para el periodo 2026-2031. La ceremonia se realizó en el gran comedor de Palacio de Gobierno, alrededor de las 4:30 de la tarde, y marcó el cierre de la primera jornada oficial de la nueva gestión.

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Luis Galarreta encabeza el Consejo de Ministros. Fujimori adelantó su nombramiento un día antes de la toma de mando, junto a otros dos ministros que también quedaron confirmados de forma anticipada.

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Gabinete Ministerial: ¿Quiénes son los ministros de Keiko Fujimori?

A continuación, conoce los nombres de los integrantes del primer Gabinete Ministerial de Keiko Fujimori junto a sus carteras:

  • Luis Fernando Galarreta Velarde — Presidente del Consejo de Ministros
  • Elmer Rafael Cuba Bustinza — Ministerio de Economía
  • César Augusto Astudillo Salcedo — Ministerio del Interior
  • Ernesto Julio Álvarez Miranda — Ministerio de Justicia
  • Alfonso Carlos Espa y Garcés-Alvear — Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Mauricio Fernando Arnillas Gonzales — Ministerio de Vivienda
  • Alberto Ismael Beingolea Delgado — Ministerio de Cultura
  • Rafael Jorge Belaúnde Llosa — Ministerio de Defensa
  • Maritza Ivonne Canales Martínez — Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
  • José Antonio Chang Escobedo — Ministerio de Educación
  • Luis Williams Dyer Fernández — Ministerio de Salud
  • Vladimir Huaroc Portocarrero — Ministerio del Ambiente
  • Juan Carlos Requejo Alemán — Ministerio de la Producción
  • Rafael Rey Rey — Ministerio de Transportes
  • María Magdalena Seminario Marón — Ministerio de la Mujer
  • Juan Manuel Sheput Moore — Ministerio de Trabajo
  • Guillermo Shinno Huamaní — Ministerio de Energía y Minas
  • Rogers Martín Valencia Espinoza — Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
  • Marco Antonio Vinelli Ruiz — Ministerio de Agricultura
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