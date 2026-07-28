Keiko Fujimori: ¿Quiénes son los ministros que integran el primer gabinete de la lideresa de Fuerza Popular?

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Keiko Fujimori juramentó este martes 28 de julio a los integrantes de su primer gabinete ministerial, horas después de asumir la presidencia de la República para el periodo 2026-2031. La ceremonia se realizó en el gran comedor de Palacio de Gobierno, alrededor de las 4:30 de la tarde, y marcó el cierre de la primera jornada oficial de la nueva gestión.

Luis Galarreta encabeza el Consejo de Ministros. Fujimori adelantó su nombramiento un día antes de la toma de mando, junto a otros dos ministros que también quedaron confirmados de forma anticipada.

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Gabinete Ministerial: ¿Quiénes son los ministros de Keiko Fujimori?

A continuación, conoce los nombres de los integrantes del primer Gabinete Ministerial de Keiko Fujimori junto a sus carteras: