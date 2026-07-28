El calentamiento global acelerado llevó a la migración de la megafauna y redujo drásticamente las presas disponibles, lo que incentivó el canibalismo como una medida extrema de subsistencia. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

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Una investigación sostiene que la profunda transformación ambiental registrada hace más de 120.000 años obligó a las poblaciones neandertales europeas a enfrentar una severa crisis de supervivencia. Este brusco cambio climático alteró los ecosistemas y detonó la práctica del canibalismo, un comportamiento extremo que durante décadas fue considerado un fenómeno aislado de causa incierta.

El estudio, divulgado en Journal of Archaeological Science por Alban Defleur (École Normale Supérieure de Lyon) y Emmanuelle Desclaux (Laboratorio Departamental de Prehistoria del Lazaret), reexamina las evidencias descubiertas en la cueva de Moula-Guercy. A partir de una perspectiva ecológica, los autores confirman que estos "trastornos ambientales" desempeñaron un papel decisivo en la modificación de la conducta de dichos homínidos.

¿Por qué el cambio climático impulsó el canibalismo neandertal?

Hace más de 114.000 años, durante el último período interglaciar, Europa experimentó un calentamiento global acelerado. La rápida fusión de glaciares, la subida de los mares y el cambio radical de la vegetación provocaron la migración masiva de la megafauna hacia zonas frías. Esto dejó a las poblaciones del actual sur de Francia sin su sustento primordial de caza.

Los investigadores Defleur y Desclaux afirman que los "trastornos ambientales" originaron "el agotamiento de presas al comienzo del Pleistoceno superior". Tal desabastecimiento nutricional fomentó un "aumento del comportamiento canibalístico en los neandertales", revelando que el consumo de congéneres surgió como una medida extrema frente a la hambruna y no por un ritual cultural constante.

El yacimiento en la cueva de Moula-Guercy confirma dicha tesis. En esa cueva aparecieron restos óseos pertenecientes a seis individuos con hendiduras idénticas a las halladas en la presa animal. Una investigación de Science determinó que esas marcas prueban cómo desmembraron, desarticularon y fracturaron los cuerpos con la intención explícita de extraer la médula rica en nutrientes.

¿Cómo influyó el cambio ambiental en la dieta y vida de los neandertales?

La reconstrucción del entorno neandertal mediante fósiles faunísticos extraídos del sitio arqueológico reveló una metamorfosis radical del paisaje. El desplazamiento de los grandes herbívoros de clima gélido por reptiles y pequeños mamíferos adaptados al calor redujo de forma drástica las presas disponibles. Esa alteración del hábitat complicó la subsistencia de estas comunidades cazadoras en el nuevo bosque templado.

Ante la escasez de recursos, los autores del estudio sugieren que la antropofagia detectada en la cueva de Moula-Guercy constituyó una medida desesperada de supervivencia frente a un evento ritual. Sin embargo, no todos los expertos comparten aquella tesis. Arqueólogos como Ludovic Slimak han cuestionado que la totalidad de las marcas en los huesos demuestren un consumo meramente alimentario, sosteniendo que "algunas podrían corresponder a prácticas rituales de manipulación de cadáveres".

El debate académico continúa abierto sobre esta conducta en la prehistoria europea. La comunidad científica coincide en la urgencia de examinar otros yacimientos paleolíticos y recabar pruebas inéditas. Solo así resultará posible determinar si la crisis climática representó el factor determinante de este fenómeno o si existió una diversidad de hábitos entre las distintas poblaciones continentales.