El cierre del estrecho de Ormuz ha desatado preocupaciones sobre el riesgo biológico de transportar especies invasoras en barcos varados. Expertos advierten sobre la bioincrustación en embarcaciones detenidas. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

El cierre del estrecho de Ormuz ha desatado preocupaciones sobre el riesgo biológico de transportar especies invasoras en barcos varados. Expertos advierten sobre la bioincrustación en embarcaciones detenidas. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

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El cierre del estrecho de Ormuz no solo acarrea impactos económicos, energéticos y de carácter humanitario. Expertos internacionales alertan sobre un riesgo biológico latente: barcos varados con el potencial de trasladar especies acuáticas hacia hábitats ajenos. Esta advertencia científica apareció el 22 de julio de 2026 a través de la revista Biological Invasions.

La emergencia afecta a un paso marítimo vital. Datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos registran que esa ruta hacia el golfo Pérsico, el golfo de Omán y el mar Arábigo movilizó en 2024 alrededor de 20 millones de barriles de petróleo diarios, equivalentes a cerca del 20% del consumo mundial de líquidos derivados del crudo.

¿Cómo el bloqueo en Ormuz amenaza con propagar especies invasoras en el océano?

Un análisis liderado por el ecólogo marino Mario N. Tamburri calcula que unas 1.500 embarcaciones de gran calado permanecieron varadas en el golfo desde el 28 de febrero de 2026, sumadas a cientos de navíos estacionados en zonas adyacentes. La inactividad prolongada sobre el agua favorece la bioincrustación, un proceso donde algas, percebes, mejillones y microorganismos colonizan los sectores sumergidos. Si bien la estancia habitual en los muelles raras veces excede las 48 horas, una paralización extendida desencadena una acelerada proliferación biológica.

El nulo desplazamiento reduce notablemente la protección de las pinturas antiincrustantes, facilitando la adhesión de comunidades vivas a componentes clave como hélices, timones y tuberías. Por esa razón, la Organización Marítima Internacional advierte que el peligro resulta muy elevado si el frenazo sobrepasa los márgenes diseñados —fijados entre 18 y 30 días— y sugiere implementar "acciones inmediatas antes del próximo viaje". La acumulación sobre piezas estáticas transforma a los cascos en reservorios biodiversos listos para zarpar.

Una vez restablecida la navegación, esos buques comerciales trasladarán la fauna adherida hacia múltiples fronteras. El equipo científico examinó un entramado de 3.027 embarcaciones, 248.362 atraques y 3.517 terminales marítimas para ilustrar la magnitud del problema. Asimismo, debido a que las áreas del golfo Pérsico rozan los 38 °C durante la época estival junto con un alto nivel salino, los organismos acostumbrados a dicho entorno extremo resistirán trayectos extensos, colonizando fácilmente otros ecosistemas cálidos.

¿Por qué la invasión de especies marinas por barcos causa tanto temor científico?

Actualmente no hay confirmación de una colonización global masiva, sino la descripción científica de un escenario de amenaza latente. La posibilidad de que esta crisis se transforme en un evento de superpropagación depende de la rapidez y coordinación en las estrategias ejecutadas previamente y después de que las embarcaciones zarpen.

La preocupación surge porque la fauna exótica altera cadenas tróficas, ocupa nichos ecológicos y desplaza a los ejemplares autóctonos, perjudicando la pesca junto a la acuicultura. Asimismo, los organismos adheridos transmiten patógenos y parásitos a especies de valor comercial, una contingencia crítica en recintos portuarios industriales donde la contaminación reduce las defensas naturales del entorno.

Los expertos sugieren inspeccionar y sanear las zonas sumergidas, monitorear los primeros destinos de los navíos y establecer alertas internacionales. La OMI aconseja utilizar tecnologías de captura durante la desinfección submarina para frenar el vertido de microplásticos o restos biológicos. En febrero de 2026, el organismo informó además que avanzaba en la elaboración de un instrumento jurídico específico para gestionar la bioincrustación y reducir el traslado de especies acuáticas invasoras mediante los cascos.