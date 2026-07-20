Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 2 del Torneo Clausura
Se juega una nueva jornada en el Torneo Clausura 2026. Universitario disputará su encuentro de local, mientras que Sporting Cristal y Alianza Lima afrontarán sus respectivos partidos en calidad de visita en la segunda fecha.
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Este fin de semana continúa el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El inicio de la fecha 2 se realizará en el estadio Campeones del 36 con el encuentro entre Alianza Atlético y Los Chankas. Universitario jugará de local, mientras que Sporting Cristal y Alianza Lima serán visitantes en esta jornada.
El cuadro crema recibirá a Cusco FC en el estadio Monumental en busca de su segundo triunfo en el Clausura. Por otro lado, Sporting Cristal viajará a Arequipa para enfrentar a Melgar, en uno de los partidos más atractivos de la jornada. De igual forma, el próximo domingo, Alianza Lima se verá las caras ante Comerciantes Unidos en la altura de Cutervo.
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Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 2 del Torneo Clausura
Viernes 24 de julio
- Alianza Atlético vs Los Chankas
- Hora: 3.00 p. m.
- Estadio: Campeones del 36
- Universitario vs Cusco
- Hora: 8.30 p. m.
- Estadio: Monumental
Sábado 25 de julio
- Sport Huancayo vs Atlético Grau
- Hora: 1.00 p. m.
- Estadio: IPD Huancayo
- Juan Pablo II vs Cienciano
- Hora: 3.15 p. m.
- Estadio: Complejo Juan Pablo II
- Sport Boys vs ADT
- Hora: 5.30 p. m.
- Estadio: Miguel Grau
- Melgar vs Sporting Cristal
- Hora: 8.00 p. m.
- Estadio: Monumental de la UNSA
Domingo 26 de julio
- UTC vs Moquegua
- Hora: 1.00 p. m.
- Estadio: Héroes de San Ramón
- Comerciantes Unidos vs Alianza Lima
- Hora: 3.30 p. m.
- Estadio: Juan Maldonado Gamarra
- Deportivo Garcilaso vs FC Cajamarca
- Hora: 7.00 p. m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
Programación de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026. Foto: Liga 1
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¿Dónde ver el Torneo Clausura de la Liga 1 2026?
Todos los encuentros de la Liga 1 2026 son transmitidos a través del canal L1 Max, señal que cuenta con los derechos de transmisión de los 18 clubes participantes en el campeonato.