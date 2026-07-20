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Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 2 del Torneo Clausura

Se juega una nueva jornada en el Torneo Clausura 2026. Universitario disputará su encuentro de local, mientras que Sporting Cristal y Alianza Lima afrontarán sus respectivos partidos en calidad de visita en la segunda fecha.

Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal ganaron en la primera fecha del Torneo Clausura. Foto: Liga 1/composición LR
Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal ganaron en la primera fecha del Torneo Clausura. Foto: Liga 1/composición LR
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Este fin de semana continúa el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El inicio de la fecha 2 se realizará en el estadio Campeones del 36 con el encuentro entre Alianza Atlético y Los Chankas. Universitario jugará de local, mientras que Sporting Cristal y Alianza Lima serán visitantes en esta jornada.

El cuadro crema recibirá a Cusco FC en el estadio Monumental en busca de su segundo triunfo en el Clausura. Por otro lado, Sporting Cristal viajará a Arequipa para enfrentar a Melgar, en uno de los partidos más atractivos de la jornada. De igual forma, el próximo domingo, Alianza Lima se verá las caras ante Comerciantes Unidos en la altura de Cutervo.

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Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 2 del Torneo Clausura

Viernes 24 de julio

  • Alianza Atlético vs Los Chankas
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Estadio: Campeones del 36
  • Universitario vs Cusco
  • Hora: 8.30 p. m.
  • Estadio: Monumental

Sábado 25 de julio

  • Sport Huancayo vs Atlético Grau
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Estadio: IPD Huancayo
  • Juan Pablo II vs Cienciano
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Estadio: Complejo Juan Pablo II
  • Sport Boys vs ADT
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Estadio: Miguel Grau
  • Melgar vs Sporting Cristal
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Estadio: Monumental de la UNSA

Domingo 26 de julio

  • UTC vs Moquegua
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Estadio: Héroes de San Ramón
  • Comerciantes Unidos vs Alianza Lima
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Estadio: Juan Maldonado Gamarra
  • Deportivo Garcilaso vs FC Cajamarca
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
Programación de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026. Foto: Liga 1

Programación de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026. Foto: Liga 1

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¿Dónde ver el Torneo Clausura de la Liga 1 2026?

Todos los encuentros de la Liga 1 2026 son transmitidos a través del canal L1 Max, señal que cuenta con los derechos de transmisión de los 18 clubes participantes en el campeonato.

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