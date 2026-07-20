Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 2 del Torneo Clausura

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Este fin de semana continúa el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El inicio de la fecha 2 se realizará en el estadio Campeones del 36 con el encuentro entre Alianza Atlético y Los Chankas. Universitario jugará de local, mientras que Sporting Cristal y Alianza Lima serán visitantes en esta jornada.

El cuadro crema recibirá a Cusco FC en el estadio Monumental en busca de su segundo triunfo en el Clausura. Por otro lado, Sporting Cristal viajará a Arequipa para enfrentar a Melgar, en uno de los partidos más atractivos de la jornada. De igual forma, el próximo domingo, Alianza Lima se verá las caras ante Comerciantes Unidos en la altura de Cutervo.

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Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 2 del Torneo Clausura

Viernes 24 de julio

Alianza Atlético vs Los Chankas

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Campeones del 36

Universitario vs Cusco

Hora: 8.30 p. m.

Estadio: Monumental

Sábado 25 de julio

Sport Huancayo vs Atlético Grau

Hora: 1.00 p. m.

Estadio: IPD Huancayo

Juan Pablo II vs Cienciano

Hora: 3.15 p. m.

Estadio: Complejo Juan Pablo II

Sport Boys vs ADT

Hora: 5.30 p. m.

Estadio: Miguel Grau

Melgar vs Sporting Cristal

Hora: 8.00 p. m.

Estadio: Monumental de la UNSA

Domingo 26 de julio

UTC vs Moquegua

Hora: 1.00 p. m.

Estadio: Héroes de San Ramón

Comerciantes Unidos vs Alianza Lima

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: Juan Maldonado Gamarra

Deportivo Garcilaso vs FC Cajamarca

Hora: 7.00 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Programación de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026. Foto: Liga 1

¿Dónde ver el Torneo Clausura de la Liga 1 2026?

Todos los encuentros de la Liga 1 2026 son transmitidos a través del canal L1 Max, señal que cuenta con los derechos de transmisión de los 18 clubes participantes en el campeonato.