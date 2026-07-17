Fuerte temporal en Chile asociado al fenómeno de El Niño deja tres muertos y más de 590.000 personas sin luz

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Un fuerte temporal en Chile dejó al menos tres personas fallecidas, cinco lesionados, decenas de viviendas dañadas y más de 590.824 clientes sin suministro eléctrico, equivalente al 7,3 % del país, según el balance entregado por el Gobierno de José Antonio Kast. El sistema frontal, asociado al fenómeno de El Niño, afecta a 10 de las 16 regiones del país con lluvias intensas, marejadas y fuertes vientos, mientras las autoridades advirtieron que la emergencia continuará al menos hasta el fin de semana.

La situación también obligó a suspender las clases en nueve regiones, restringir operaciones en numerosos puertos y desplegar equipos de respuesta en distintos puntos del país. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, informó en conferencia de prensa que los decesos se dieron en distintos accidentes relacionados con la emergencia. Un trabajador murió tras la caída de un árbol cuando despejaba una carretera en Biobío. Otra persona perdió la vida al caer desde el techo de su vivienda mientras limpiaba canaletas en La Araucanía, y un hombre sufrió una descarga eléctrica en Santiago.

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El Niño intensifica lluvias, vientos y marejadas

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) vinculó el temporal con la llegada del fenómeno de El Niño, que facilita la generación de eventos climáticos extremos. El calentamiento del océano Pacífico potencia sistemas frontales con precipitaciones constantes en breves períodos, explicó el organismo.

Arnaldo Zúñiga, de la DMC, aseguró a la agencia AFP que el país no enfrentaba un temporal tan extendido desde hace dos décadas. El sistema frontal corresponde a un tren de tres frentes que ingresaron por el sur y avanzan hacia la zona central, donde se esperan acumulados de hasta 250 milímetros en 48 horas.

Las marejadas causaron graves daños en la costa del Biobío, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago. Varias viviendas cercanas al mar quedaron inundadas y enseres personales aparecieron esparcidos por las calles. "Las olas se venían y me estaban arrojando con todo y los muebles para afuera. En un momento pensé en abrazar a mi hija y despedirme porque ya estaba pensando lo peor", relató Lisette Hernández, vecina damnificada, para AFP.

Suspenden clases y puertos restringen operaciones

Las autoridades confirmaron la suspensión de clases en regiones como Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía como medida preventiva frente al avance del sistema frontal.

Las condiciones meteorológicas también obligaron a restringir parcialmente las operaciones en decenas de puertos debido a las marejadas y a ráfagas que superaron los 100 kilómetros por hora. En Coquimbo, una grúa cayó sobre varias viviendas a causa del viento, aunque no se reportaron personas heridas.

Llaman al autocuidado ante el avance del temporal

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, pidió a la población seguir las recomendaciones oficiales porque el momento más complejo del fenómeno aún no había llegado. "Hoy una de las principales herramientas que tenemos para enfrentar esta emergencia es el autocuidado y el cumplimiento de las instrucciones que entreguen las autoridades", afirmó durante una rueda de prensa.

El ministro añadió que "todavía no enfrentamos el momento de mayor intensidad de este sistema central y, precisamente, por eso debemos actuar con anticipación". En paralelo, el Gobierno de Kast mantuvo la Emergencia Preventiva en 10 regiones y desplegó personal de apoyo con la finalidad de atender a las comunidades afectadas.

El mandatario señaló que "hay miles de funcionarios públicos que hoy están entregando toda su capacidad para ir en ayuda de las personas que lo necesitan, pero lo principal es la anticipación".

Las lluvias seguirán en Santiago

La Dirección Meteorológica de Chile pronosticó que la etapa más intensa del sistema frontal en la Región Metropolitana ocurrirá este viernes, con precipitaciones abundantes, viento de hasta 50 kilómetros por hora y temperaturas entre 10 y 12 grados.

El organismo prevé que las lluvias disminuyan parcialmente durante el sábado, aunque otro pulso volverá a intensificar las precipitaciones a partir del domingo. El meteorólogo Jaime Leyton indicó que ese nuevo episodio "es uno de los más intensos desde la Región Metropolitana, llegando a la región de Atacama" y explicó que las precipitaciones podrían extenderse hasta el jueves 23 de julio en varias zonas de la nación.