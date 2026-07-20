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La tensa discusión que protagonizaron Óscar del Portal y Toño Vargas durante la transmisión de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina no pasó desapercibida para Magaly Medina. La conductora le dedicó varios minutos de 'Magaly TV: la firme'para comentar el incómodo momento que vivieron ambos periodistas deportivos en vivo.

La conductora lanzó una ácida crítica por el accionar de ambos, quienes protagonizaron un cruce de palabras mientras debatían sobre las lágrimas de Lionel Messi tras la derrota de Argentina. "Qué feo papelón", expresó la conductora, para luego asegurar que ambos llevaron sus diferencias personales a la pantalla.

Magaly Medina le dice de todo a Óscar del Portal y Toño Vargas

Magaly Medina incluso pidió a su equipo de producción que emita en dos ocasiones el audio de la pelea entre Óscar del Portal y Toño Vargas, que se originó mientras ambos debatían sobre el llanto de Lionel Messi tras la derrota de Argentina ante España. la 'Urraca' no ocultó su sorpresa por el incidente y cuestionó con dureza que los comunicadores protagonicen espectáculo así en vivo.

“Se ponen a discutir cuando el público lo que está viendo es una final donde Messi suelta las lágrimas y los dos se ponen a discutir sus puntos de vista que no le interesan a nadie. Como tienen ideas diferentes, se ponen a enmendarse la plana uno al otro. Que feo papelón hacen cuando tienen el privilegio de comentar y narrar un mundial”, señaló la conductora.

“Ellos creían que estaban narrando la pichanga de los sábados a donde van. Eso merecía una lectura o comentario mucho más mesurado. Un poco más y se van a los golpes. Los dos fueron menos. Se portaron pésimo. Parece que salen sus diferencias personales y quieren resolverlas durante la transmisión. Hay que estar a la altura de los eventos. Deben jalarles las orejas a esos alucinados”, finalizó Medina.

¿Por qué se pelearon Óscar del Portal y Toño Vargas?

Tras finalizar el partido entre España y Argentina, la imagen de Lionel Messi llorando dio pie a un intenso debate durante la transmisión de América TV. El comentarista Óscar del Portal aseguró que el futbolista lloraba debido a que su etapa en los mundiales había llegado a su fin.

Por su parte, el narrador Toño Vargas discrepó y afirmó que las lágrimas respondían, principalmente, al dolor de haber perdido la final. El intercambio de opiniones fue subiendo de tono cuando Del Portal respondió. “Sí, pero ya pasó. Eso es un rato, ahora se ha emocionado porque vio..”, dijo.

Vargas, lejos de dar por terminado el debate, replicó entre risas: “Jajaja, eso es lo que tú crees. Está sufriendo por no ganar, jajaja”. La reacción del narrador incomodó al comentarista, quien le pidió en plena transmisión que no minimizara su punto de vista.

“Por supuesto. Tú crees otra cosa, pero déjame expresar lo que yo creo. No me digas que lo que yo digo no es así. Simplemente déjame expresar lo que yo creo y déjame... Déjame emocionarme con él (Messi). Déjame emocionarme con él... No minimices mi opinión. Ya di lo que quieras, Toño”, finalizó.