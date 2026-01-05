Estas son los trabajos que serían reemplazados por la IA, según Bill Gates, Jensen Huang y el creador de ChatGPT

La llegada de nuevas herramientas tecnológicas, junto con el impacto creciente de la inteligencia artificial en la vida cotidiana, ha generado una gran preocupación a nivel mundial, especialmente por aquellas profesiones que podrían perder relevancia ante los cambios acelerados que se presentan en el ámbito laboral.

Por ello, expertos en tecnología e inteligencia artificial, como Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI; Bill Gates, cofundador de Microsoft; Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia; y Elon Musk, líder de Tesla y SpaceX, han compartido su punto de vista sobre los empleos que podrían ser reemplazados por la IA.

¿Cuáles son las carreras que podrían ser reemplazados por las IA en el 2026?

Los tres expertos coincidieron en brindar su punto de vista sobre el futuro del mercado laboral y señalaron que la inteligencia artificial ya cumple un rol determinante en distintos sectores. Según sus propias declaraciones, la IA tiene como principal objetivo optimizar procesos, aumentar la productividad y reducir tareas repetitivas. No obstante, advirtieron que su avance también plantea desafíos en materia de empleo y adaptación profesional. En ese sentido, resaltaron la necesidad de una capacitación constante y de la actualización de habilidades. Además, indicaron que la tecnología no reemplazará por completo al talento humano, sino que transformará la forma en que se trabaja.

Bill Gates afirmó que las carreras enfocadas exclusivamente en lenguajes de programación y en tareas de codificación simple perderán relevancia frente a perfiles multidisciplinarios y con mayor capacidad de adaptación. Además, destacó que la expansión de la biotecnología, la edición genética y la medicina personalizada resulta vital para afrontar las crisis sanitarias en distintas partes del mundo, por lo que consideró fundamental el papel del ser humano en la toma de decisiones críticas.

El empresario taiwanés-estadounidense Jensen Huang mencionó que los oficios manuales, como la fontanería, la carpintería o la electricidad, serán esenciales en la nueva economía. “La próxima generación de millonarios será fontaneros, carpinteros o electricistas”, declaró Huang. En ese sentido, destacó la importancia de la expansión de la infraestructura tecnológica y de la construcción de centros de datos masivos, los cuales incrementarán la demanda de trabajadores calificados en oficios manuales, hasta el punto de requerir duplicar la fuerza laboral especializada cada año.

Por su parte, el creador de ChatGPT, Sam Altman, advirtió que los trabajos de nivel inicial en oficinas —como la revisión de documentos, el soporte informático básico y las funciones administrativas vinculadas a procedimientos estandarizados— serán desplazados por la inteligencia artificial, lo que implicaría que el personal humano quede en segundo plano. En ese contexto, varias empresas en sectores como la banca, seguros y recursos humanos sufrirán una transformación significativa, lo que significa que se implementará algoritmos que verifican documentos, procesan pagos y gestionan agendas, disminuyendo la demanda de talento en áreas administrativas básicas.