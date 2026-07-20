Daniel Ortega anuncia que Nicaragua no volverá a celebrar elecciones para evitar un triunfo de la oposición

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El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó el domingo que en el país no volverán a celebrarse elecciones como un mecanismo para que la oposición acceda al poder. El mandatario de ochenta años gobierna Nicaragua desde 2007 y desde 2017 comparte el poder con su esposa, Rosario Murillo, designada copresidenta en febrero de 2025 tras una reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo.

"Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder", declaró durante el acto por el 47.º aniversario de la insurrección sandinista que derrocó a Anastasio Somoza Debayle en 1979, realizado en Managua.

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Ortega pone freno a la oposición

Durante su discurso, el presidente anunció que trabajará con la Asamblea Nacional —controlada por el oficialismo— para aprobar leyes que pongan un muro a los partidos que aspiren a llegar al Gobierno por la vía electoral. No precisó cómo se materializaría ese cambio.

Aunque la declaración no altera de inmediato una situación conocida —observadores internacionales denuncian desde hace años la ausencia de competencia real en los comicios nicaragüenses—, sí supone un cambio explícito en el discurso oficial. En las presidenciales de 2021, Ortega y Murillo encarcelaron a los principales aspirantes opositores y se adjudicaron cerca del 76% de los votos, en unos comicios que Estados Unidos y otros gobiernos desconocieron.

Rechazo opositor y tensiones con Estados Unidos

Opositores en el exilio interpretaron las palabras de Ortega como una confirmación de un modelo de partido hegemónico. Juan Sebastián Chamorro, uno de los aspirantes presidenciales encarcelados antes de las elecciones de 2021, sostuvo que el mandatario aspira a un sistema de partido único inspirado en el modelo chino.

"Probablemente lo que está pensando Ortega es en un sistema de designaciones internas, como ocurre en China, donde los funcionarios son escogidos dentro del propio partido", interpretó en declaraciones recogidas por El País.

El colectivo Nicaragua Nunca Más, con sede en Costa Rica, afirmó que el Frente Sandinista se ha convertido en un partido sin oposición real dentro del país, y recordó el cierre de miles de organizaciones civiles, la cancelación de partidos y el cierre de medios.

El anuncio confronta con la política de Washington, que desde la crisis de 2018 ha condicionado cualquier salida al restablecimiento de la democracia y a elecciones libres con observación internacional. En enero, el Departamento de Estado acusó a Murillo de haber asumido la copresidencia sin mandato ni legitimidad. Desde 2018, Estados Unidos ha impuesto sanciones a decenas de funcionarios y entidades vinculadas al Gobierno de Ortega.