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China refuerza su influencia en América Latina al liderar las compras de carne de un país de la región por más de US$120 millones

Solo en abril, la nación sudamericana vendió 46,1 mil toneladas de vacuna refrigerada y congelada a Pekín, de acuerdo con los datos oficiales del Consorcio ABC.

El país latinoamericano consolidó su sector bovino como un pilar clave de las exportaciones agroindustriales hacia China.
El país latinoamericano consolidó su sector bovino como un pilar clave de las exportaciones agroindustriales hacia China. | Composición LR/ChatGPT/Freepik/AFP
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China consolidó su rol fundamental en el intercambio alimentario con América Latina, impulsado por productos agroindustriales de alto valor. Datos de comercio exterior confirman que Pekín eleva su requerimiento de proteínas animales y reconfigura las dinámicas estratégicas regionales al priorizar compras durante fluctuaciones globales de importes y stock. Especialistas afirman que esta tendencia responde a un plan integral del gigante asiático para garantizar un abastecimiento estable frente a desafíos geopolíticos y variaciones productivas internacionales.

Por otra parte, el auge de los envíos cárnicos hacia mercados orientales modificó las balanzas comerciales de las naciones proveedoras y los costos locales para el consumo interno. De acuerdo con analistas del sector, la marcada predilección de este destino por ciertos cortes y suministradores crea “ventanas de oportunidad” para firmas que aseguran calidad y trazabilidad, hecho que afianza al comprador como el principal motor de la demanda global de carne bovina.

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¿Qué nación de América Latina lidera las ventas de carne vacuna hacia China?

Argentina consolidó su sector bovino como un pilar clave de las exportaciones agroindustriales hacia el gigante asiático. Datos oficiales del Consorcio ABC indicaron que en abril de 2026 los embarques de proteína vacuna refrigerada y congelada alcanzaron aproximadamente 46,1 mil toneladas, cifra que generó ingresos cercanos a los 321,3 millones de dólares, a pesar de una leve caída mensual por menor actividad portuaria.

El mercado oriental absorbió de forma predominante los envíos de la nación sudamericana durante ese periodo. En detalle, se despacharon 11,7 mil toneladas de productos con hueso por 34,2 millones de dólares y 14,8 mil toneladas de cortes deshuesados por un valor de 87,6 millones, lo que posicionó a este destino como el comprador hegemónico de la producción argentina.

Con esta dinámica comercial, la potencia asiática representó el 57,4% de los volúmenes adquiridos en abril y el 60,7% del total acumulado en el primer cuatrimestre del año. Esa fuerte demanda interna sostuvo los precios de venta en niveles altos, al punto de que el valor medio de la carne sin hueso superó los 5.940 dólares por tonelada, superando incluso registros máximos previos.

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¿Qué oportunidades tiene la carne argentina en el mercado asiático tras la SIAL China 2026?

La feria SIAL China 2026, celebrada en Shanghái, consolidó las proyecciones comerciales de la carne argentina en Asia. Representantes del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y 25 firmas exportadoras coincidieron en que Pekín sigue siendo el gran motor del mercado mundial de carne vacuna, a pesar de las recientes normativas y cuotas implementadas por la nación asiática.

Los empresarios proyectan estabilidad en los precios y volúmenes para los próximos trimestres debido a la alta demanda de proteínas. Aunque el gigante asiático lidera las estadísticas de compras, la estrategia nacional apuesta por la diversificación hacia otros destinos. Durante abril del presente año, Estados Unidos y la Unión Europea destacaron como los principales receptores secundarios de mercadería refrigerada y congelada, lo que disminuye la dependencia exclusiva de un único cliente.

Especialistas del sector anticipan que la fuerte participación de este socio comercial persistirá a mediano plazo, impulsada por el ajuste de la producción interna global. No obstante, el comercio exterior afronta desafíos inminentes ante la competencia de otros países proveedores y los constantes cambios en las políticas arancelarias internacionales.

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