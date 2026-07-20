Senadores y diputados fujimorista buscaron llegar a un ministerio

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La prioridad es que legislen para los cargos que fueron elegidos, estas habrían sido las palabras de Keiko Fujimori cuando más de un congresista de la tienda naranja evidenció sus ganas de llegar a un ministerio a través del círculo de confianza de la electa presidenta.

Desde el 3 de julio, Fujimori recibe a diversas autoridades en su oficina ubicada en el distrito de San Isidro. Su principal objetivo es recoger propuestas e identificar necesidades para elaborar un plan de trabajo inmediato que iniciará una vez que se instale en Palacio.

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Con ese propósito, desde el inicio de sus reuniones también comenzó a evaluar opciones para conformar su gabinete ministerial. Fuentes allegadas al círculo de confianza de Fujimori informaron a La República que más de un diputado y senador electo buscaron ser una alternativa para un ministerio.

Pero eso no es todo porque figuras antiguas del fujimorismo como Martha Chávez, Karina Beteta y Karla Schaefer, quienes han retornado al Congreso también quisieron sacar provecho con algunas recomendaciones. La misma fuente menciona que esto no habría sido del agrado de la hija de Alberto Fujimori.

Según dijo, durante las reuniones privadas con algunos senadores y diputados más de uno trató de mostrar su disposición. Es más, las recientes reuniones de Keiko con excandidatos presidenciales como César Acuña, Carlos Espá y Wolfgang Grozo tampoco fueron del agrado de este círculo de congresistas que plantean ser una opción en el Consejo de Ministros.

Diálogo con los congresistas

Esta redacción conversó con tres diputados para confirmar si desde la interna de la bancada de Fuerza Popular escucharon dicha versión.

Dos de ellos no descartaron ni aseguraron que la información sea falsa; mientras que uno afirmó no tener conocimiento. Los entrevistados si coincidieron que su prioridad en este momento es trabajar de manera articulada en el Congreso como bancada oficialista. “No sé de dónde sale esa información, pero mi prioridad es trabajar por el cargo que me han elegido”, dijo un diputado electo.

“Por conclusión creo que ningún diputado o senador tiene la idea de estar en un ministerio”, apuntó una diputada de la tienda naranja. “En la reunión que participé, la presidenta nos adelantó que trabajemos de manera unida y articulada en el Congreso”, sostuvo.