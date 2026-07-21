Contraloría investiga gastos superfluos: 'kits antiestrés' en el Minam y contrataciones por aniversario en el Minem

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La Contraloría General de la República dio inicio a las acciones de control en el Poder Ejecutivo tras el reportaje de 'Cuarto Poder' sobre las recientes contrataciones que involucran al Ministerio del Ambiente (Minam) y al Ministerio de Energía y Minas (Minem).

A través de sus respectivos Órganos de Control Institucional (OCI), el organismo fiscalizador acreditó a equipos de auditores para la recopilación de información en ambas entidades.

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En el caso del Ministerio del Ambiente, la investigación se formalizó mediante un oficio dirigido a la ministra Nelly Paredes del Castillo. El documento notifica el inicio de un servicio enfocado en las "Contrataciones para la adquisición de kits e implementos relacionados con el manejo y control del Estrés y ansiedad", proceso a cargo de la propia entidad.

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Por otro lado, la fiscalización al Ministerio de Energía y Minas se puso en marcha con el oficio remitido al ministro Waldir Eloy Ayasta Mechan. En este caso, la Contraloría investigará el expediente denominado "Contrataciones de bienes y servicios en el Ministerio de Energía y Minas con motivo de su aniversario institucional 2026 y otras actividades vinculadas".

Ambas notificaciones, emitidas con fecha 20 de julio de 2026, solicitan a los titulares de cada sector brindar las facilidades a los equipos designados.

Además, con estas intervenciones se busca determinar si existió algún tipo de irregularidad, sobrecosto o mal uso de recursos públicos en la adquisición de estos bienes y servicios.

Contraloría notifica al ministra del Ambiente el inicio de la recopilación de información. Foto: Difusión

Contraloría notifica al ministro de Energía y Minas el inicio de la recopilación de información. Foto: Difusión

Casos

Según reveló Cuarto Poder, la revisión de la ejecución presupuestal en el Ejecutivo durante los cuatro meses de la gestión de José María Balcázar se registró una serie de desembolsos que van en contra de los principios de austeridad estatal.

En el Ministerio de Energía y Minas (Minem), bajo la titularidad de Balcázar, se asignaron cerca de S/ 100,000 para los festejos por su 57° aniversario institucional.

El desglose de gastos incluyó S/ 15,600 en servicios de coffee break, S/ 28,600 para la organización de una gincana, S/ 35,000 en la compra de camisetas de algodón con el logotipo corporativo y S/ 27,000 cancelados a la empresa Polladas Nino S.A.C. por el almuerzo de un taller de integración.

Por su parte, en el Ministerio del Ambiente (Minam) se registró un gasto de S/ 11,600 en desayunos por motivo de su 18° aniversario.

A este monto se añaden dos desembolsos efectuados en la misma gestión: S/ 3,600 en mayo de 2026 y S/ 4,110 en junio de 2026, ambos destinados a la adquisición de kits de relajación y "antiestrés" compuestos por almohadillas de semillas aromáticas para el personal.