HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Rospigliosi promulga ley que blinda a policías y militares | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

Contraloría investiga gastos superfluos: 'kits antiestrés' en el Minam y contrataciones por aniversario en el Minem

La Contraloría inició diligencias en ambos ministerios tras revelarse cuestionables contrataciones por más de S/ 113 mil en almuerzos, celebraciones y artículos contra el estrés.

Contraloría inicia diligencias en dos ministerios tras revelarse gastos superfluos que superan los 113 mil soles.
Contraloría inicia diligencias en dos ministerios tras revelarse gastos superfluos que superan los 113 mil soles.
Escuchar
Resumen
Compartir

La Contraloría General de la República dio inicio a las acciones de control en el Poder Ejecutivo tras el reportaje de 'Cuarto Poder' sobre las recientes contrataciones que involucran al Ministerio del Ambiente (Minam) y al Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Únete a nuestro canal de política y economía

A través de sus respectivos Órganos de Control Institucional (OCI), el organismo fiscalizador acreditó a equipos de auditores para la recopilación de información en ambas entidades.

TE RECOMENDAMOS

BECA BICENTENARIO NO HAY, PERO CONGRESO DESPILFARRA DINERO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En el caso del Ministerio del Ambiente, la investigación se formalizó mediante un oficio dirigido a la ministra Nelly Paredes del Castillo. El documento notifica el inicio de un servicio enfocado en las "Contrataciones para la adquisición de kits e implementos relacionados con el manejo y control del Estrés y ansiedad", proceso a cargo de la propia entidad.

PUEDES VER: Balcázar adelanta que en las próximas horas se emitirá un dictamen sobre pedido de indulto de Castillo

lr.pe

Por otro lado, la fiscalización al Ministerio de Energía y Minas se puso en marcha con el oficio remitido al ministro Waldir Eloy Ayasta Mechan. En este caso, la Contraloría investigará el expediente denominado "Contrataciones de bienes y servicios en el Ministerio de Energía y Minas con motivo de su aniversario institucional 2026 y otras actividades vinculadas".

Ambas notificaciones, emitidas con fecha 20 de julio de 2026, solicitan a los titulares de cada sector brindar las facilidades a los equipos designados.

Además, con estas intervenciones se busca determinar si existió algún tipo de irregularidad, sobrecosto o mal uso de recursos públicos en la adquisición de estos bienes y servicios.

Contraloría notifica al ministra del Ambiente el inicio de la recopilación de información. Foto: Difusión

Contraloría notifica al ministra del Ambiente el inicio de la recopilación de información. Foto: Difusión

Image

Contraloría notifica al ministro de Energía y Minas el inicio de la recopilación de información. Foto: Difusión

Casos

Según reveló Cuarto Poder, la revisión de la ejecución presupuestal en el Ejecutivo durante los cuatro meses de la gestión de José María Balcázar se registró una serie de desembolsos que van en contra de los principios de austeridad estatal.

En el Ministerio de Energía y Minas (Minem), bajo la titularidad de Balcázar, se asignaron cerca de S/ 100,000 para los festejos por su 57° aniversario institucional.

El desglose de gastos incluyó S/ 15,600 en servicios de coffee break, S/ 28,600 para la organización de una gincana, S/ 35,000 en la compra de camisetas de algodón con el logotipo corporativo y S/ 27,000 cancelados a la empresa Polladas Nino S.A.C. por el almuerzo de un taller de integración.

Por su parte, en el Ministerio del Ambiente (Minam) se registró un gasto de S/ 11,600 en desayunos por motivo de su 18° aniversario.

A este monto se añaden dos desembolsos efectuados en la misma gestión: S/ 3,600 en mayo de 2026 y S/ 4,110 en junio de 2026, ambos destinados a la adquisición de kits de relajación y "antiestrés" compuestos por almohadillas de semillas aromáticas para el personal.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Penal Ancón I en riesgo: Contraloría detecta fallas en cámaras, escáneres y equipos de vigilancia

Penal Ancón I en riesgo: Contraloría detecta fallas en cámaras, escáneres y equipos de vigilancia

LEER MÁS
Dos centros de salud siguen operando en Huaura pese a ser declarados inhabitables por daños graves

Dos centros de salud siguen operando en Huaura pese a ser declarados inhabitables por daños graves

LEER MÁS
Obra de agua potable de S/33,8 millones en Cajamarca presenta deficiencias por trabajos no ejecutados

Obra de agua potable de S/33,8 millones en Cajamarca presenta deficiencias por trabajos no ejecutados

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rospigliosi promulga ley de impunidad para que policías y militares no sean procesados por la justicia ordinaria

Rospigliosi promulga ley de impunidad para que policías y militares no sean procesados por la justicia ordinaria

LEER MÁS
Como Ahora Nación y Buen Gobierno: Juntos por el Perú podría renunciar también a los gastos de instalación en el Congreso

Como Ahora Nación y Buen Gobierno: Juntos por el Perú podría renunciar también a los gastos de instalación en el Congreso

LEER MÁS
Balcázar adelanta que en las próximas horas se emitirá un dictamen sobre pedido de indulto de Castillo

Balcázar adelanta que en las próximas horas se emitirá un dictamen sobre pedido de indulto de Castillo

LEER MÁS
Generales EP (r) César Astudillo y David Ojeda apuntan a gabinete del nuevo gobierno

Generales EP (r) César Astudillo y David Ojeda apuntan a gabinete del nuevo gobierno

LEER MÁS
Pronto clausura de los chifas, por Mirko Lauer

Pronto clausura de los chifas, por Mirko Lauer

LEER MÁS
Luis Galarreta sustentará este martes su tesis para obtener el título de abogado

Luis Galarreta sustentará este martes su tesis para obtener el título de abogado

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025