Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Washington acusó a Brasil de implementar políticas que restringen a empresas estadounidenses en sectores clave como comercio digital, propiedad intelectual y servicios de pago electrónico. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) concluyó que estas prácticas son “irrazonables” y propuso un arancel general del 25% sobre productos brasileños, con múltiples excepciones que incluyen aeronaves, fertilizantes, productos farmacéuticos y alimentos como carne de res y frutas tropicales.

El anuncio se produce tras una investigación abierta en julio del 2025 bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. El proceso evalúa seis áreas: comercio digital y redes sociales, aranceles preferenciales a México e India, lucha contra la corrupción, protección de la propiedad intelectual, acceso al mercado del etanol y deforestación ilegal.

TE RECOMENDAMOS KEIKO VS. SÁNCHEZ: EL DESTINO DEL PERÚ SEGÚN LOS ASTROS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Estados Unidos sostiene que los tribunales brasileños emitieron órdenes secretas que afectan a empresas como X, Meta y Google, además de favorecer al sistema de pagos Pix frente a operadores estadounidenses.

PUEDES VER: Un país de América Latina brilla con la bandera más hermosa del mundo tras superar a Perú y Estados Unidos

El sistema Pix en la mira de Estados Unidos

Jamieson Greer, representante comercial estadounidense, destacó que, pese a “reuniones constructivas” con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, persisten “diferencias sustanciales” sobre los problemas identificados. Una audiencia pública se celebrará el 6 de julio antes de que se tome una decisión final, cuyo plazo legal vence el 15 de julio.

En respuesta al inicio de aquella investigación, Lula defendió el sistema Pix, afirmando que 'pertenece a Brasil y nadie nos va a obligar a cambiarlo', y encargó al ministro de Hacienda evaluar los impactos de posibles medidas estadounidenses sobre empresas e instituciones financieras brasileñas.

La tensión bilateral se suma a la reciente clasificación de las facciones PCC y CV como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos, lo que genera preocupación por repercusiones en el comercio y la inversión.

Nuevas discrepancias entre naciones

La USTR invitó al público y al sector privado a presentar comentarios hasta el 1 de julio, y el informe final será publicado el 15 de julio, con lo que definirá el alcance de las medidas correctivas que podrían incluir sanciones arancelarias sobre las exportaciones brasileñas, aunque con una lista de productos exentos para minimizar impactos inflacionarios y de suministro en Estados Unidos.

Asimismo, el presidente brasileño se reunió con el ministro de Hacienda, Darío Durigan, antes de la publicación del informe y le encargó evaluar los posibles efectos de las medidas estadounidenses sobre empresas e instituciones financieras brasileñas.

Según Durigan, el objetivo es evitar que las empresas, bancos y sectores productivos brasileños se vean afectados por medidas que van más allá de la lucha contra el crimen organizado. “Todo lo que venga del extranjero para ayudar a combatir el crimen organizado es excelente. Lo que no se puede permitir es que se intente obstaculizarlo”, declaró el ministro, y añadió que dialogará con autoridades estadounidenses, incluido el secretario del Tesoro, Scott Bessent, tras completar la evaluación de posibles efectos.