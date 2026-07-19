Zohran Mamdani confirmó que la alcaldía de Nueva York analiza si tiene facultades legales para intentar el arresto de Benjamin Netanyahu | AFP

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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó que su administración evalúa si tiene facultades legales para intentar el arresto del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en caso de que viaje a la ciudad para participar en la Asamblea General de la ONU en septiembre. La declaración fue realizada durante una entrevista en el pódcast The Interview, de The New York Times.

Mamdani señaló que el departamento legal de la alcaldía mantiene una “conversación activa” sobre las facultades que tendría la ciudad con el fin de actuar frente a la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional en 2024. “Creo que el primer ministro Netanyahu pertenece a La Haya. Es un criminal de guerra que ha sido acusado por la CPl”, afirmó el alcalde.

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El dirigente también reconoció que no tiene claro si la ley lo faculta a ordenar a la policía de Nueva York detener a un líder extranjero. “Sea lo que sea que la ley me permita hacer en la ciudad de NY, eso haremos”, sostuvo.

La CPI, con sede en La Haya, emitió la orden tras considerar que existían motivos razonables con los cuales investigar presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con Gaza después del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Israel rechaza esas acusaciones y niega haber cometido genocidio.

Estados Unidos no ha ratificado el Estatuto de Roma, tratado que obliga a los Estados parte a ejecutar órdenes de detención emitidas por la CPI. Tanto Donald Trump como el expresidente Joe Biden cuestionaron públicamente la decisión del tribunal. Además, el secretario de Estado Marco Rubio prometió recientemente “desmantelar” la Corte y la acusó de actuar contra los intereses estadounidenses mediante el uso del derecho internacional.

Embajador acusa al alcalde de incitar hostilidad

El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, aseguró que Netanyahu asistirá a la Asamblea General "con orgullo y se presentará a fin de exponer la verdad de Israel y su inquebrantable derecho a defender a sus ciudadanos”, escribió en redes sociales.

Danon también acusó al alcalde de abandonar sus responsabilidades locales para “incitar a la hostilidad” y buscar titulares mediante ataques contra el Estado israelí. Las críticas surgieron después de que Mamdani calificara antes a Tel Aviv como un “régimen de apartheid” y denunciara la ofensiva en Gaza.

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, calificó la propuesta como “puro teatro político” y recordó que Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

Netanyahu desestima posible arresto en medio de crisis electoral

En una entrevista con el locutor de WABC Sid Rosenberg, Benjamin Netanyahu restó importancia a los llamados para arrestarlo en Nueva York y evitó mostrar preocupación por el debate abierto por Mamdani.

El episodio coincide con un momento político complejo que vive el líder israelí. En los últimos días, el Parlamento aprobó un paquete de leyes impulsadas por su coalición antes de las elecciones previstas para el 27 de octubre. La oposición abucheó al primer ministro durante una sesión en la Knéset y Netanyahu abandonó el hemiciclo antes de una de las votaciones.

Entre las normas aprobadas figura una legislación que otorga inmunidad temporal a decenas de miles de jóvenes ultraortodoxos que evitan el servicio militar, medida que ya enfrenta impugnaciones ante el Tribunal Supremo israelí.

Persiste la ofensiva militar en Gaza

Mientras crece la controversia diplomática, la situación en Gaza continúa deteriorándose. En las últimas horas, ataques israelíes dejaron nuevas víctimas civiles en la ciudad de Gaza, incluido el caso de una familia en la que murieron un padre, una madre y tres hijos menores de edad, según el servicio de emergencias Defensa Civil y el Ministerio de Sanidad gazatí.

Israel aseguró que uno de los bombardeos tenía como objetivo a un miembro de Hamás y afirmó que revisa los resultados de la operación. El Ministerio de Sanidad de Gaza sostiene que más de 73.000 personas han muerto desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023.

Defensa Civil inició además una segunda fase de búsqueda de cuerpos bajo los escombros, con el objetivo de recuperar los restos de 1.072 personas desaparecidas en viviendas destruidas o zonas de difícil acceso.