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Economía

Precio del dólar en Perú hoy, martes 21 de julio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar en Perú hoy, martes 21 de julio de 2026
Precio del dólar en Perú hoy, martes 21 de julio de 2026 | Composición LR

MOMENTOS DESTACADOS

08:06
Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy, 21 de julio?

• Compra: S/3,398

• Venta: S/3,408

07:00
Apertura del tipo de cambio, según Bloomberg para hoy, 21 de julio

El precio del dólar abrió su cotización en S/3,4025, de acuerdo a datos preliminares del portal Bloomberg.

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¿Cuál es el precio del dólar HOY, martes 21 de julio, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,380 la compra y S/3,405 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este martes 21 de julio?

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

Interbank

  • Compra: S/3,493
  • Venta: S/3,576

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600

Precio del dólar hoy, martes 21 de julio, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio

08:06
21/7/2026

Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy, 21 de julio?

• Compra: S/3,398

• Venta: S/3,408

07:00
21/7/2026

Apertura del tipo de cambio, según Bloomberg para hoy, 21 de julio

El precio del dólar abrió su cotización en S/3,4025, de acuerdo a datos preliminares del portal Bloomberg.

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