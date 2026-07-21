Fiscalía alerta que viviendas junto al río Rímac dificultan prevención ante posibles desbordes por El Niño
Durante operativos en Lurigancho-Chosica y Chaclacayo, se constató que edificaciones precarias complican la limpieza del río y las labores preventivas para evitar desbordes.
- Municipalidad de Magdalena abre 156 empleos en Serenazgo con sueldos de hasta S/3.200: así puedes postular
- Gobierno aprueba bono de S/487 para docentes y auxiliares: estos serán los beneficiados, según ley
La Primera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima advirtió que la ocupación de zonas cercanas al río Rímac con viviendas precarias, piscinas y chancherías podría incrementar los riesgos ante una eventual llegada del fenómeno El Niño.
La alerta se emitió tras las diligencias preventivas realizadas en los distritos de Lurigancho-Chosica y Chaclacayo, donde los representantes del Ministerio Público verificaron que varias edificaciones se encuentran instaladas en la franja marginal del río, un área considerada intangible.
TE RECOMENDAMOS
LÓPEZ CHAU RETA A KEIKO FUJIMORI Y FLOR PABLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
Según la entidad, estas ocupaciones dificultan la ejecución de trabajos de limpieza y descolmatación del cauce, labores necesarias para reducir el impacto de posibles desbordes durante la temporada de lluvias.
PUEDES VER: Alerta roja por calor en invierno: Senamhi prevé aumento de temperatura en 18 regiones del Perú
Exigen recuperar zonas de protección
Durante la intervención, el fiscal provincial Roldán Soto Salazar y la fiscal adjunta provincial Beatriz Martínez Peralta exhortaron a los ciudadanos intervenidos a respetar la intangibilidad de la franja marginal y evitar nuevas ocupaciones en estas áreas.
Asimismo, el Ministerio Público solicitó a las autoridades competentes adoptar las medidas establecidas en la Ley N.° 30230, que permite la recuperación extrajudicial de bienes de dominio público, con el objetivo de restituir estos espacios y garantizar la ejecución de acciones preventivas ante posibles emergencias.
El operativo contó con la participación de representantes del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), las municipalidades de Lurigancho-Chosica y Chaclacayo, Sedapal, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).
La Fiscalía indicó que estas acciones buscan prevenir posibles delitos vinculados a la ocupación de zonas restringidas y reducir la exposición de la población ante fenómenos naturales.