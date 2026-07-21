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Fiscalía alerta que viviendas junto al río Rímac dificultan prevención ante posibles desbordes por El Niño

Durante operativos en Lurigancho-Chosica y Chaclacayo, se constató que edificaciones precarias complican la limpieza del río y las labores preventivas para evitar desbordes.

Fiscalía de Lima advierte sobre riesgos por ocupación de zonas cercanas al río Rímac
Fiscalía de Lima advierte sobre riesgos por ocupación de zonas cercanas al río Rímac
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La Primera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima advirtió que la ocupación de zonas cercanas al río Rímac con viviendas precarias, piscinas y chancherías podría incrementar los riesgos ante una eventual llegada del fenómeno El Niño.

La alerta se emitió tras las diligencias preventivas realizadas en los distritos de Lurigancho-Chosica y Chaclacayo, donde los representantes del Ministerio Público verificaron que varias edificaciones se encuentran instaladas en la franja marginal del río, un área considerada intangible.

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Según la entidad, estas ocupaciones dificultan la ejecución de trabajos de limpieza y descolmatación del cauce, labores necesarias para reducir el impacto de posibles desbordes durante la temporada de lluvias.

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Exigen recuperar zonas de protección

Durante la intervención, el fiscal provincial Roldán Soto Salazar y la fiscal adjunta provincial Beatriz Martínez Peralta exhortaron a los ciudadanos intervenidos a respetar la intangibilidad de la franja marginal y evitar nuevas ocupaciones en estas áreas.

Asimismo, el Ministerio Público solicitó a las autoridades competentes adoptar las medidas establecidas en la Ley N.° 30230, que permite la recuperación extrajudicial de bienes de dominio público, con el objetivo de restituir estos espacios y garantizar la ejecución de acciones preventivas ante posibles emergencias.

El operativo contó con la participación de representantes del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), las municipalidades de Lurigancho-Chosica y Chaclacayo, Sedapal, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

La Fiscalía indicó que estas acciones buscan prevenir posibles delitos vinculados a la ocupación de zonas restringidas y reducir la exposición de la población ante fenómenos naturales.

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