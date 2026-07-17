Grandes reservas de oro, plata, cobre y litio se encuentran en diversos países de América Latina: Perú entre los principales del mundo

Brasil y Perú lideran en reservas de oro y plata, mientras que Chile destaca en cobre. Foto: Composición LR.

Brasil y Perú lideran en reservas de oro y plata, mientras que Chile destaca en cobre. Foto: Composición LR.

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América Latina se consolida en el mapa global como la despensa metálica y energética del futuro, impulsada por la transición hacia energías limpias y la alta demanda tecnológica. La cordillera de los Andes y las llanuras sudamericanas concentran porcentajes críticos de los recursos más cotizados del planeta. En este escenario de competencia geopolítica, el Perú reafirma su liderazgo.

La riqueza de la región está distribuida de manera estratégica entre varios países vecinos. Por ejemplo, en el caso del litio, el denominado Triángulo del Litio —conformado por Bolivia, Argentina y Chile— alberga más del 50% de los recursos globales de este oro blanco, indispensable para las baterías de vehículos eléctricos.

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La geografía latinoamericana alberga porcentajes críticos de los minerales más cotizados de la actualidad.

La reserva de oro más importante en América Latina

Según los indicadores financieros de la plataforma Trading Economics, actualizados a 2026, Brasil se consolida oficialmente como el país de América Latina con las mayores reservas de oro custodiadas por su banco central.

El gigante sudamericano ha fortalecido de manera sostenida su posición macroeconómica hasta registrar un volumen oficial de 172,44 toneladas métricas de oro físico en sus bóvedas. El ranking oficial de la plataforma sitúa en segundo lugar a Venezuela, cuyas reservas declaradas se ubican en 161,22 toneladas métricas.

Plata y cobre, recursos importantes en la región

Según los datos oficiales del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) de 2026, el país de América Latina con la mayor cantidad de reservas de plata en el mundo es Perú. El territorio peruano consolida su liderazgo global al albergar aproximadamente 110.000 toneladas métricas de este metal precioso bajo tierra, lo que equivale a cerca del 18% de las reservas mundiales.

La concentración de este recurso en la cordillera de los Andes responde a una geología privilegiada que convierte a la región en el principal foco de interés para la minería de metales preciosos e industriales.

Por otra parte, según los datos oficiales del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) y las métricas sectoriales consolidadas, el país con la mayor reserva de cobre es Chile. El territorio chileno alberga aproximadamente 190 millones de toneladas métricas de reservas económicamente explotables bajo tierra, lo que representa alrededor del 20% del total global de este mineral estratégico para el planeta.

El 'Triángulo de litio'

Según los informes oficiales más recientes del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) publicados en 2026, el país de América Latina y del mundo con la mayor cantidad de recursos identificados de litio es Bolivia. El territorio boliviano alberga la colosal cifra de 23 millones de toneladas métricas de este mineral, concentradas principalmente en el emblemático Salar de Uyuni.

Esta asombrosa riqueza geológica posiciona a Bolivia en la cúspide del famoso Triángulo del Litio, una zona geográfica clave que comparte con Argentina (23 millones de toneladas) y Chile (11 millones de toneladas).

En conjunto, estas tres naciones sudamericanas custodian más de la mitad de los recursos de oro blanco de todo el planeta, consolidando a la región como el eje energético y tecnológico más estratégico para el futuro de la movilidad eléctrica.