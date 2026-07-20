Luis Galarreta sustentará este martes su tesis para obtener el título de abogado

Luis Galarreta sustentará este miércoles su tesis para obtener su licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas | Difusión

Luis Galarreta sustentará este miércoles su tesis para obtener su licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas | Difusión

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El primer vicepresidente electo, Luis Fernando Galarreta Velarde, sustentará este martes 21 de julio su tesis para optar por el título profesional de abogado en la Universidad de San Martín de Porres (USMP). La presentación se realizará en a las 08:30 de la mañana.

El trabajo de investigación del parlamentario electo se titula "La necesidad de incorporar el curso de derecho parlamentario en el plan de estudios de la carrera de derecho para el fortalecimiento de la democracia".

TE RECOMENDAMOS BECA BICENTENARIO NO HAY, PERO CONGRESO DESPILFARRA DINERO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Según el registro académico de la institución, Galarreta obtuvo el grado de bachiller en Derecho y Ciencia Política el 15 de septiembre de 2006.

PUEDES VER: Balcázar adelanta que en las próximas horas se emitirá un dictamen sobre pedido de indulto de Castillo

Luis Galarreta voceado como presidente del Consejo de Ministros

Víctor Flores, senador electo por Fuerza Popular, indicó que Luis Galarreta es quien ocuparía la jefatura del gabinete fujimorista. "Es lo que más o menos se está manejando", dijo vía Canal N.

Además, Flores también señaló que la conformación del nuevo gabinete se conocería después de la juramentación de senadores y diputados, el 24 de julio.

En esa línea, recomendó a Fuerza Popular que las personas a cargo de los ministerios deberían ser nombradas en base a su experiencia, sin guiarse de afiliaciones políticas.

PUEDES VER: Buen Gobierno se uniría con Renovación Popular tras discrepancias con el bloque de izquierda

"Mi sugerencia personal y particular es que sea tecnocrático. (…) Sin partido político, simplemente [ser elegidos] por su expertise y profesionalismo".

En ese marco, Luis Galarreta se perfila como el principal candidato para asumir la jefatura del gabinete al inicio de la gestión de Keiko Fujimori.