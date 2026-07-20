Luis Galarreta sustentará este martes su tesis para obtener el título de abogado
El vicepresidente electo por Fuerza Popular presentará su trabajo de investigación ante la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres (USMP) este 21 de julio a las 8.30 a. m.
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El primer vicepresidente electo, Luis Fernando Galarreta Velarde, sustentará este martes 21 de julio su tesis para optar por el título profesional de abogado en la Universidad de San Martín de Porres (USMP). La presentación se realizará en a las 08:30 de la mañana.
El trabajo de investigación del parlamentario electo se titula "La necesidad de incorporar el curso de derecho parlamentario en el plan de estudios de la carrera de derecho para el fortalecimiento de la democracia".
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Según el registro académico de la institución, Galarreta obtuvo el grado de bachiller en Derecho y Ciencia Política el 15 de septiembre de 2006.
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Luis Galarreta voceado como presidente del Consejo de Ministros
Víctor Flores, senador electo por Fuerza Popular, indicó que Luis Galarreta es quien ocuparía la jefatura del gabinete fujimorista. "Es lo que más o menos se está manejando", dijo vía Canal N.
Además, Flores también señaló que la conformación del nuevo gabinete se conocería después de la juramentación de senadores y diputados, el 24 de julio.
En esa línea, recomendó a Fuerza Popular que las personas a cargo de los ministerios deberían ser nombradas en base a su experiencia, sin guiarse de afiliaciones políticas.
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"Mi sugerencia personal y particular es que sea tecnocrático. (…) Sin partido político, simplemente [ser elegidos] por su expertise y profesionalismo".
En ese marco, Luis Galarreta se perfila como el principal candidato para asumir la jefatura del gabinete al inicio de la gestión de Keiko Fujimori.