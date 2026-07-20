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Política

Balcázar adelanta que en las próximas horas se emitirá un dictamen sobre pedido de indulto de Castillo

El presidente saliente señaló que el Ministerio de Justicia se encuentra evaluando el pedido presentado por la familia de Pedro Castillo e indicó que el dictamen podría emitirse entre "mañana o pasado".

José María Balcázar continúa evaluando pedido de indulto para Pedro Castillo.
José María Balcázar continúa evaluando pedido de indulto para Pedro Castillo. | Composición/LR
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A solo siete días de culminar su mandato, el presidente José María Balcázar se pronunció sobre el pedido de indulto a Pedro Castillo. El mandatario saliente señaló que el Ministerio de Justicia va a emitir un dictamen sobre el pedido de indulto para Pedro Castillo entre “mañana o pasado”.

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Según explicó, espera dicho informe técnico para evaluar cuál será el futuro del exmandatario, aunque evitó confirmar si la respuesta será positiva o negativa.

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"El Ministerio de Justicia está trabajando el dictamen correspondiente al pedido que han hecho los familiares del señor Pedro Castillo (…) yo creo que entre mañana o pasado seguramente emitirán el dictamen que corresponde", señaló Balcázar durante una entrevista para Exitosa.

El mandatario aclaró que, por el momento, no se ha tomado ninguna decisión política sobre este tema, ya que el gobierno se encuentra enfocado en Junín, debido al sismo que dejó seis fallecidos.

"(…) se ha interrumpido por esta situación en Junín, estamos dedicados exclusivamente en eso. Todos los ministros están por allá trabajando".

Indulto podría decidirse en el próximo gobierno

Al ser consultado sobre si el indulto debería ser una decisión del nuevo gobierno de Keiko Fujimori, Balcázar no descartó esa posibilidad, pero insistió en que el tema aún sigue en evaluación.

"No es un tema cerrado", indicó. No obstante, señaló también que en una democracia de “amplia concertación”, esta situación podría ser tratada con tranquilidad más adelante.

Cambio de mando

En la entrevista, Balcázar también indicó que su gestión está trabajando para dejar las cuentas públicas "en azul" y bajo un estricto control de la Contraloría General de la República. Esto, tras los cuestionamientos sobre gastos innecesarios en algunos ministerios.

“Queremos volver a la tradición democrática de entregar formalmente el poder para que no se repita en los gobiernos transitorios que hemos tenido los últimos años. Yo creo que hay que aprender a vivir en democracia y hacer las críticas constructivas”, indicó.

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