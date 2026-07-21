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Juntos por el Perú también podría renunciar a los gastos de instalación. Jaime Quito, congresista del periodo 2021-2026 y electo senador por la agrupación liderada por Roberto Sánchez, señaló que no tendría ningún inconveniente en renunciar a este pago de S/15.600. Indicó que los otros miembros de las nuevas bancadas del partido lo debatirían internamente para decidir si es una decisión conjunta.

"No puedo hablar en nombre de todos. Eso tendrá que verse en el espacio pertinente. Pero por mi parte no tengo ningún inconveniente. Yo creo que es importante ver esos temas, en el sentido de que la austeridad es fundamental. La austeridad tiene que verse con un Congreso y un Ejecutivo que hagan austeridad para resolver los problemas del Perú", indicó el senador electo.

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De esta manera, Juntos por el Perú se uniría a otros partidos que ya anunciaron que renunciarían a este beneficio. Ahora Nación anunció que sus senadores y diputados afincados en la capital no recibirán el pago. El Partido del Buen Gobierno, liderado por Jorge Nieto, también señaló que los congresistas de Lima no tendrían problemas en no percibir este monto.

Los gastos de instalación están pensados para los congresistas que provienen de fuera de Lima y necesitan realizar gastos iniciales para cubrir su vivienda en la capital. Este pago ha sido criticado, pues se otorga indiscriminadamente a todos los congresistas al margen de su origen.