HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Rospigliosi promulga ley que blinda a policías y militares | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Entretenimiento

Muere Kaylee Hottle a los 18 años: actriz de 'Godzilla vs. Kong' sufrió aparatoso accidente automovilístico que le costó la vida

La actriz estadounidense Kaylee Hottle, reconocida por su papel de Jia en 'Godzilla vs. Kong', falleció a los 18 años tras un accidente de tráfico ocurrido en Maryland, según confirmó su padre y reportaron medios estadounidenses.

Kaylee Hottle tenía un futuro prometedor por delante en la industria del cine. Foto: Composición LR/'X'
Kaylee Hottle tenía un futuro prometedor por delante en la industria del cine. Foto: Composición LR/'X'
Escuchar
Resumen
Compartir

La industria del entretenimiento está de luto tras conocerse la muerte de Kaylee Hottle, actriz estadounidense que alcanzó reconocimiento internacional por su participación en 'Godzilla vs. Kong' y su secuela 'Godzilla x Kong: The New Empire'. La joven falleció a los 18 años después de verse involucrada en un accidente de tráfico registrado en el estado de Maryland, en Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por su padre, Joshua Hottle, quien compartió un emotivo mensaje mediante una transmisión en vivo en lengua de señas estadounidense. De acuerdo con su testimonio, las autoridades le notificaron el accidente y le informaron que la actriz perdió la vida mientras era trasladada a un hospital.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ SON LOS REGISTROS AKÁSHICOS? LO QUE REVELA ESTA MIRADA ESPIRITUAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: La vez que Pedri eligió a Ferrán Torres antes que a su novia previo al Mundial 2026: la comentada amistad de los campeones del mundo

lr.pe

Kaylee Hottle, actriz de 'Godzilla vs. Kong', falleció a los 18 años

La carrera de Kaylee Hottle comenzó en el mundo de la publicidad en 2017, pero fue su interpretación de Jia la que la convirtió en una figura conocida entre los seguidores del MonsterVerse. Su personaje, una niña con un fuerte vínculo con Kong, desempeñó un papel determinante dentro de la historia gracias a la comunicación mediante lengua de señas estadounidense.

La actriz estadounidense provenía de una familia sorda con varias generaciones de historia y dominaba la lengua de señas estadounidense desde la infancia.

Esa experiencia fue clave para obtener el papel, ya que el equipo de casting buscaba a una joven perteneciente a la comunidad sorda que pudiera aportar autenticidad al personaje. Su actuación fue ampliamente reconocida por representar con naturalidad a una protagonista con discapacidad auditiva.

PUEDES VER: Revelan la impactante transformación facial de Vinicius Jr. tras someterse a cirugía de armonización de mentón

lr.pe

¿Quién fue la actriz estadounidense Kaylee Hottle?

Nacida en Atlanta, Georgia, el 1 de mayo de 2007, Kaylee Hottle desarrolló una trayectoria artística centrada en impulsar la representación de la comunidad sorda en la industria audiovisual. Antes de su salto al cine participó en campañas publicitarias, entre ellas una para el servicio de interpretación por video Convo además de otros proyectos enfocados en la inclusión.

Su filmografía incluye las películas Godzilla vs. Kong (2021) y Godzilla x Kong: The New Empire (2024), además de una aparición en un episodio de Magnum P.I. estrenado en 2021. Paralelamente a su faceta como actriz estadounidense, integró el equipo de atletismo de la Escuela para Sordos de Texas, donde cursaba sus estudios.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Actor Ryan Reynolds confirma nueva película de ‘Deadpool’ y revela de qué trataría la historia

Actor Ryan Reynolds confirma nueva película de ‘Deadpool’ y revela de qué trataría la historia

LEER MÁS
'La casa de la pradera' en Netflix: reparto completo de la nueva serie sobre la familia Ingalls

'La casa de la pradera' en Netflix: reparto completo de la nueva serie sobre la familia Ingalls

LEER MÁS
Actriz Karina Jordán hace fuerte denuncia en medio de la búsqueda de su primo desaparecido en el Huascarán: "Se ha perdido..."

Actriz Karina Jordán hace fuerte denuncia en medio de la búsqueda de su primo desaparecido en el Huascarán: "Se ha perdido..."

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revelan la impactante transformación facial de Vinícius Jr. tras someterse a cirugía de armonización de mentón

Revelan la impactante transformación facial de Vinícius Jr. tras someterse a cirugía de armonización de mentón

LEER MÁS
Hijo de Marc Cucurella tiene autismo y campeón del mundo con España hace dura confesión: "A veces no sé cómo ayudarlo"

Hijo de Marc Cucurella tiene autismo y campeón del mundo con España hace dura confesión: "A veces no sé cómo ayudarlo"

LEER MÁS
Calendario de conciertos en Perú 2026: artistas confirmados y dónde comprar entradas

Calendario de conciertos en Perú 2026: artistas confirmados y dónde comprar entradas

LEER MÁS
La vez que Pedri eligió a Ferrán Torres antes que a su novia previo al Mundial 2026: la comentada amistad de los campeones del mundo

La vez que Pedri eligió a Ferrán Torres antes que a su novia previo al Mundial 2026: la comentada amistad de los campeones del mundo

LEER MÁS
César Saavedra, recordada voz de Armonía 10, se despide de ‘El Ruso’ tras su muerte: “Fue grato compartir escenario contigo”

César Saavedra, recordada voz de Armonía 10, se despide de ‘El Ruso’ tras su muerte: “Fue grato compartir escenario contigo”

LEER MÁS
Circos en Lima 2026: precios, ubicaciones y funciones para julio y agosto

Circos en Lima 2026: precios, ubicaciones y funciones para julio y agosto

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Entretenimiento

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025