Kaylee Hottle tenía un futuro prometedor por delante en la industria del cine. Foto: Composición LR/'X'

Kaylee Hottle tenía un futuro prometedor por delante en la industria del cine. Foto: Composición LR/'X'

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La industria del entretenimiento está de luto tras conocerse la muerte de Kaylee Hottle, actriz estadounidense que alcanzó reconocimiento internacional por su participación en 'Godzilla vs. Kong' y su secuela 'Godzilla x Kong: The New Empire'. La joven falleció a los 18 años después de verse involucrada en un accidente de tráfico registrado en el estado de Maryland, en Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por su padre, Joshua Hottle, quien compartió un emotivo mensaje mediante una transmisión en vivo en lengua de señas estadounidense. De acuerdo con su testimonio, las autoridades le notificaron el accidente y le informaron que la actriz perdió la vida mientras era trasladada a un hospital.

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Kaylee Hottle, actriz de 'Godzilla vs. Kong', falleció a los 18 años

La carrera de Kaylee Hottle comenzó en el mundo de la publicidad en 2017, pero fue su interpretación de Jia la que la convirtió en una figura conocida entre los seguidores del MonsterVerse. Su personaje, una niña con un fuerte vínculo con Kong, desempeñó un papel determinante dentro de la historia gracias a la comunicación mediante lengua de señas estadounidense.

La actriz estadounidense provenía de una familia sorda con varias generaciones de historia y dominaba la lengua de señas estadounidense desde la infancia.

Esa experiencia fue clave para obtener el papel, ya que el equipo de casting buscaba a una joven perteneciente a la comunidad sorda que pudiera aportar autenticidad al personaje. Su actuación fue ampliamente reconocida por representar con naturalidad a una protagonista con discapacidad auditiva.

¿Quién fue la actriz estadounidense Kaylee Hottle?

Nacida en Atlanta, Georgia, el 1 de mayo de 2007, Kaylee Hottle desarrolló una trayectoria artística centrada en impulsar la representación de la comunidad sorda en la industria audiovisual. Antes de su salto al cine participó en campañas publicitarias, entre ellas una para el servicio de interpretación por video Convo además de otros proyectos enfocados en la inclusión.

Su filmografía incluye las películas Godzilla vs. Kong (2021) y Godzilla x Kong: The New Empire (2024), además de una aparición en un episodio de Magnum P.I. estrenado en 2021. Paralelamente a su faceta como actriz estadounidense, integró el equipo de atletismo de la Escuela para Sordos de Texas, donde cursaba sus estudios.