Arqueólogos hallan una colección histórica del Imperio romano de hace 2000 años que ayuda a entender la vida cotidiana de la época

Este hallazgo ofrece información sobre la vida diaria en siglos I y III d. C. | Foto: Magnific

Este hallazgo ofrece información sobre la vida diaria en siglos I y III d. C. | Foto: Magnific

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Un equipo de arqueólogos realizó un hallazgo considerado excepcional tras recuperar una colección de 44 zuecos de madera del Imperio romano en el yacimiento de Vindolanda, una antigua fortificación romana, ubicada en Reino Unido. Estas piezas, utilizadas hace casi 2.000 años, permiten conocer más detalles sobre las costumbres y actividades diarias de quienes vivieron durante los siglos I y III d. C.

Los investigadores encontraron ejemplares completos y fragmentados de este antiguo calzado, algunos de ellos con la base de madera y la parte superior de cuero todavía conservadas. Además, localizaron otros 20 restos de cuero, elementos que ayudan a comprender cómo se fabricaban, ajustaban y utilizaban estos zuecos en la sociedad romana.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ SON LOS REGISTROS AKÁSHICOS? LO QUE REVELA ESTA MIRADA ESPIRITUAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Recreación de un cubrezapato medieval.

Los zuecos que los romanos usaban para ir a las termas

El hallazgo está relacionado con las famosas termas romanas, espacios fundamentales dentro de la cultura del Imperio romano donde las personas acudían para bañarse, socializar y descansar.

Los textos antiguos mencionan un tipo de calzado llamado sculponae, utilizado precisamente para asistir a los baños públicos. Los arqueólogos creen que estos zuecos ayudaban a proteger los pies de las superficies calientes y resbaladizas de las salas termales.

Zuecos de madera encontrados en el yacimiento.

PUEDES VER: El segundo arrecife más grande del mundo está en América Latina y lo comparten 4 países

¿Cómo eran los zapatos encontrados del Imperio romano?

Los zuecos recuperados tenían una estructura sencilla, pero con diferentes variaciones. El modelo básico consistía en una plataforma de madera elevada entre dos y cinco centímetros sobre el suelo, sujetada mediante tiras de cuero.

Sin embargo, los arqueólogos descubrieron que no todos tenían el mismo diseño. Algunos presentaban características similares a las sandalias actuales, mientras que otros incorporaban más correas sobre el empeine e incluso sistemas de sujeción en el talón.

Un hallazgo que revela la vida cotidiana romana

Aunque tradicionalmente se relacionan con las termas, los especialistas también analizan si pudieron utilizarse en otros espacios, como comedores calefaccionados o caminos con barro y humedad.

El proyecto reúne a expertos de distintas instituciones que estudian representaciones de este tipo de calzado en mosaicos, pinturas murales y esculturas, además de comparar los ejemplares encontrados con piezas de otros yacimientos para conocer la importancia de estos objetos en todo el Imperio romano.