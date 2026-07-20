Narcotraficante ‘El Mayo’ Zambada es condenado a cadena perpetua por tráfico de cocaína y fentanilo

‘El Mayo’ Zambada, líder del cártel de Sinaloa, fue condenado a cadena perpetua en Nueva York por tráfico de drogas y lavado de dinero | AFP

‘El Mayo’ Zambada, líder del cártel de Sinaloa, fue condenado a cadena perpetua en Nueva York por tráfico de drogas y lavado de dinero | AFP

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'El Mayo' Zambada fue condenado este lunes a cadena perpetua por un tribunal federal de Brooklyn, Nueva York, tras declararse culpable de dirigir durante décadas el cártel de Sinaloa y participar en operaciones de tráfico de cocaína y de fentanilo hacia Estados Unidos.

La sentencia fue dictada por el juez Brian Cogan, quien además ordenó la confiscación de bienes por 15.000 millones de dólares. El fallo pone fin a uno de los procesos judiciales más relevantes contra un líder histórico del narcotráfico mexicano y se suma a la condena de por vida que ya cumple su exsocio Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

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El Departamento de Justicia informó que Ismael Zambada García, de 76 años, fue condenado sin posibilidad de libertad condicional por su papel como principal dirigente de una “organización criminal continua” y por violaciones de la ley contra el crimen organizado. La DEA, el FBI y otras agencias federales participaron en la investigación.

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'El Mayo' acepta sus crímenes y pide frenar la violencia

Ante el tribunal, el capo leyó una carta en español en la que asumió la responsabilidad por sus actos y explicó por qué decidió no ir a juicio. “Sé que lo que hice está mal y no hay justificación de lo que hice”, expresó, de acuerdo con medios presentes en la audiencia.

También lanzó un mensaje dirigido a las nuevas generaciones. “La violencia debe terminar en México y en otros lugares. Se están perdiendo demasiadas vidas. Nadie gana”, afirmó. Luego añadió: “Elijan un camino diferente. No hay futuro en la violencia. Solo lleva a la cárcel y a la muerte”.

Su abogado declaró después de la sentencia que su defendido “quería asumir su responsabilidad” y sostuvo que el caso debe verse como una advertencia sobre las consecuencias del narcotráfico.

El juez reveló además expedientes médicos sellados, los cuales muestran un deterioro de las capacidades cognitivas del acusado y otras afecciones potencialmente progresivas, por lo que la Oficina Federal de Prisiones deberá considerar su estado de salud al decidir dónde cumplirá la sentencia.

La condena incluye el decomiso de 15.000 millones

La cadena perpetua forma parte del acuerdo de culpabilidad que Ismael Zambada García alcanzó con el Departamento de Justicia en agosto de 2025. A cambio de admitir los cargos, el gobierno estadounidense renunció a solicitar la pena de muerte.

El fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr., afirmó que el líder criminal “pasó casi cuatro décadas envenenando comunidades estadounidenses para obtener miles de millones de dólares en ganancias y ordenando los asesinatos de cualquiera que se interpusiera en su camino”.

Las autoridades estadounidenses recordaron que el acusado enfrentaba procesos en seis distritos federales, pero aceptó concentrar todos los casos en la corte de Brooklyn como parte de la negociación judicial.

México investiga si EE. UU. violó soberanía en arresto

'El Mayo' Zambada fue detenido el 26 de julio de 2024 tras aterrizar en un aeropuerto estadounidense junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de “El Chapo” Guzmán. El veterano capo sostiene que fue engañado para subir al avión que terminó entregándolo a las autoridades de Estados Unidos.

En diciembre del 2025, Joaquín Guzmán López se declaró culpable de narcotráfico en una corte federal de Chicago y reconoció haber engañado a Zambada para trasladarlo a EE. UU., con la intención de obtener beneficios judiciales.

La captura desató una guerra interna en la facción de los Chapitos y los seguidores de Zambada, conflicto que ha dejado más de 1.200 muertos en México. Entre los dirigentes de los Chapitos se encuentra Ovidio Guzmán, quien también fue extraditado a Estados Unidos y se reconoció culpable de tráfico de drogas y participación en una organización criminal.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno mexicano investiga si alguna agencia estadounidense participó en la operación, lo que podría constituir una violación de la soberanía nacional. La mandataria además exigió pruebas sólidas contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, después de que fiscales de Nueva York solicitaran su detención y extradición por presuntos vínculos con el cártel.