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Una pareja compra un pequeño pueblo abandonado desde 1970 en España: la transforman en un refugio ecológico con huertas y paneles solares

Maaike Geurts y Tibor Strausz revitalizan Bárcena de Bureba, un pueblo español abandonado desde los años 70, transformándolo en una ecoaldea autosuficiente con energías renovables.

La pareja neerlandesa adquirió 60 viviendas en ruinas y ha iniciado un proyecto integral que incluye restauración arquitectónica y servicios esenciales, como energía solar y sistemas de riego.
La pareja neerlandesa adquirió 60 viviendas en ruinas y ha iniciado un proyecto integral que incluye restauración arquitectónica y servicios esenciales, como energía solar y sistemas de riego. | Foto: Wikimedia
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Lo que durante décadas fue un pueblo vacío y en ruinas hoy comienza a recuperar vida gracias a la iniciativa de una pareja neerlandesa. Maaike Geurts y Tibor Strausz compraron gran parte de Bárcena de Bureba, una localidad abandonada desde la década de 1970 en la provincia de Burgos, España, y emprendieron un ambicioso proyecto para convertirla en una ecoaldea autosuficiente basada en energías renovables, agricultura regenerativa y vida comunitaria.

La pareja encontró en este rincón de Castilla y León el espacio ideal para desarrollar un modelo alternativo de convivencia alejado de las grandes ciudades. Lo que empezó como una búsqueda personal terminó transformándose en una propuesta colectiva que hoy atrae a familias, voluntarios y curiosos interesados en una forma de vida más conectada con la naturaleza y la sostenibilidad.

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Los impulsores esperan atraer nuevas familias y visitantes a este pueblo, marcado por la falta de oportunidades, organizando actividades culturales para revitalizar la comunidad.

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¿Cómo transformaron un pueblo abandonado en una ecoaldea sustentable?

La adquisición incluyó cerca de 60 viviendas de piedra en estado de ruina, caminos deteriorados y terrenos que llevaban décadas sin uso. Según trascendió, la compra se realizó por unos 350.000 euros. A partir de allí comenzó un proceso de recuperación integral del entorno, combinando restauración arquitectónica con soluciones ecológicas para hacer habitable nuevamente el lugar.

Uno de los principales desafíos fue garantizar servicios básicos. Para lograrlo, instalaron una red eléctrica local alimentada por paneles solares, respaldada con baterías almacenadas dentro de un contenedor marítimo reciclado. También aprovecharon el riachuelo que atraviesa el pueblo para desarrollar sistemas de riego, balsas de almacenamiento y futuras huertas comunitarias, además de impulsar la creación de un bosque comestible pensado como fuente de alimentos y conservación ambiental.

El ambicioso proyecto no solo revitaliza el lugar, sino que invita a familias y voluntarios a conocer un estilo de vida sostenible y comunitaria.

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Bárcena de Bureba busca nuevos habitantes para volver a tener vida

Bárcena de Bureba quedó deshabitada hace más de 50 años debido a la falta de electricidad y de oportunidades económicas. Hoy, gracias a este proyecto, el pueblo intenta escribir una nueva historia. Maaike Geurts expresó su sorpresa por la repercusión alcanzada y aseguró que el desarrollo avanza incluso mejor de lo que habían imaginado cuando comenzaron.

Los impulsores esperan recibir inicialmente a seis familias provenientes de Países Bajos, aunque la convocatoria continúa abierta para personas de distintas partes del mundo interesadas en sumarse a la reconstrucción. Además, en los últimos meses organizaron encuentros culturales, festivales de poesía y actividades artísticas con el objetivo de atraer visitantes, generar comunidad y seguir dando vida a esta localidad española que permaneció en silencio durante medio siglo.

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