Investigación coreana presenta paneles solares con casi 90% de eficiencia usando nanopartículas de oro, revolucionando la captación de energía solar. | Foto:

Investigación coreana presenta paneles solares con casi 90% de eficiencia usando nanopartículas de oro, revolucionando la captación de energía solar. | Foto:

La transición hacia energías limpias da un paso decisivo gracias a una investigación publicada en la revista ACS Applied Materials & Interfaces, donde científicos coreanos presentan estructuras solares con una eficiencia cercana al 90% mediante el uso de nanopartículas de oro. Este avance en tecnología fotovoltaica promete revolucionar la captación de energía solar y optimizar el aprovechamiento del espectro luminoso.

En un contexto donde los paneles solares tradicionales apenas superan el 25% de rendimiento, el desarrollo impulsado por la Universidad de Corea abre nuevas posibilidades para la sostenibilidad. La innovación no solo mejora la eficiencia energética, sino que también plantea un rediseño en la infraestructura actual de generación eléctrica basada en el sol.

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¿Cómo funcionan las nanopartículas de oro en los paneles solares?

El núcleo del descubrimiento radica en pequeñas estructuras denominadas 'suprabolas', formadas por nanopartículas de oro que se agrupan de manera natural. Estas esferas microscópicas tienen la capacidad de absorber casi la totalidad de la radiación solar, incluidas longitudes de onda que normalmente se desperdician, como el infrarrojo cercano.

Gracias a este diseño, los investigadores lograron ampliar significativamente el rango de captación energética en comparación con materiales convencionales como el silicio. El resultado es una absorción lumínica de 89%, que supera ampliamente los estándares actuales de la industria.

¿Por qué el silicio limita la eficiencia de los paneles solares?

Las celdas fotovoltaicas tradicionales enfrentan una barrera física que restringe su rendimiento. Solo los fotones con niveles específicos de energía logran generar electricidad, mientras que el resto se pierde en forma de calor o reflexión.

El oro, en escala nanométrica, supera este obstáculo mediante el efecto plasmónico. Este fenómeno permite que los electrones del metal oscilen en sincronía con la luz, capturando energía de manera más eficiente. Así, se consigue aprovechar prácticamente todo el espectro solar, desde la luz visible hasta la radiación térmica.

¿Cómo se transforma el calor en electricidad con esta tecnología?

A diferencia de los sistemas convencionales, este avance no convierte directamente la luz en electricidad. En cambio, utiliza el calor generado por las nanopartículas para alimentar generadores termoeléctricos (TEG).

Estos dispositivos producen corriente eléctrica a partir de la diferencia de temperatura entre sus caras. Al aplicar la capa de oro en la superficie expuesta al sol, el contraste térmico aumenta de forma considerable, lo que se traduce en una mayor producción energética sin necesidad de sistemas complejos como espejos parabólicos.

¿Es viable aplicar este avance en la industria energética?

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su facilidad de implementación. La película de oro puede aplicarse sobre superficies existentes y secarse en condiciones ambientales normales, sin requerir procesos industriales extremos.

Las pruebas en laboratorio evidenciaron una mejora notable frente a materiales estándar, lo que sugiere una rápida adopción en infraestructuras actuales. Además, el uso de capas ultrafinas reduce el costo asociado al oro, lo que lo hace viable a escala comercial.

¿Qué impacto tendrá este descubrimiento en el futuro de la energía solar?

El desarrollo liderado por los investigadores Seungwoo Lee, Jaewon Lee y Kyung Hun Rho representa un cambio de paradigma en la generación solar. La posibilidad de captar casi todo el espectro energético permitiría implementar sistemas más eficientes incluso en regiones con menor radiación.

Respaldado por instituciones científicas coreanas, el siguiente paso será probar esta tecnología en condiciones reales para evaluar su durabilidad. De confirmarse su eficacia, podría marcar el inicio de una nueva generación de paneles solares más potentes, accesibles y adaptables a nivel global.