El Benz Patent-Motorwagen, considerado el primer coche de la historia, contaba con un motor monocilíndrico y una velocidad de 16 km/h. | Foto: KCH FM

El Benz Patent-Motorwagen, considerado el primer coche de la historia, contaba con un motor monocilíndrico y una velocidad de 16 km/h. | Foto: KCH FM

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El automóvil transformó para siempre la forma en que las personas se desplazan, trabajan y conectan ciudades alrededor del mundo. Aunque antes existieron prototipos propulsados por vapor, fue a finales del siglo XIX cuando apareció el primer vehículo moderno diseñado específicamente para transportar personas mediante un motor de combustión interna.

El gran protagonista de esa revolución fue el ingeniero alemán Karl Benz, quien patentó en 1886 el Benz Patent-Motorwagen, considerado oficialmente el primer coche de la historia. Aquel vehículo de tres ruedas, aspecto rudimentario y velocidad limitada abrió el camino hacia una transformación tecnológica que cambiaría para siempre la movilidad global.

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Bertha Benz, esposa de Karl, realizó el primer viaje largo en automóvil en 1888, recorriendo más de 100 km.

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El Benz Patent-Motorwagen: el automóvil que inauguró una nueva era

El Benz Patent-Motorwagen tenía un diseño muy diferente al de los autos actuales. Su estructura era completamente abierta, sin puertas, techo ni parabrisas, y el conductor se sentaba sobre un pequeño banco elevado mientras controlaba la máquina mediante un sencillo sistema de dirección. El modelo estaba equipado con un motor monocilíndrico de cuatro tiempos alimentado por gasolina ligera y desarrollaba cerca de 0,75 caballos de potencia.

Aunque hoy pueda parecer una curiosidad de museo, en aquella época representó un avance extraordinario. Su velocidad máxima alcanzaba unos 16 kilómetros por hora, suficiente para demostrar que un vehículo podía desplazarse sin depender de caballos ni carruajes.

Bertha Benz y el viaje que demostró que el coche tenía futuro

El automóvil de Karl Benz probablemente no habría alcanzado tanta relevancia sin la participación de Bertha Benz, esposa del inventor. En 1888 realizó el primer viaje de larga distancia en automóvil al recorrer más de 100 km entre Mannheim y Pforzheim junto a sus hijos, demostrando que el vehículo podía utilizarse de manera práctica fuera de los talleres experimentales.

Durante el trayecto surgieron diversos inconvenientes mecánicos y problemas de abastecimiento de combustible, algo lógico para una tecnología completamente nueva. Sin embargo, aquella travesía histórica sirvió para mejorar el diseño del automóvil y convenció al público de que el coche no era una simple curiosidad tecnológica, sino una innovación capaz de cambiar la vida cotidiana y transformar el transporte mundial.