Un cultivo inusual ha emergido en la costa atlántica de Argentina: el piñón, el fruto seco más caro del mundo, que promete ser una nueva oportunidad en la producción premium nacional. | Foto: Inaturalist

Un cultivo inusual ha emergido en la costa atlántica de Argentina: el piñón, el fruto seco más caro del mundo, que promete ser una nueva oportunidad en la producción premium nacional. | Foto: Inaturalist

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Un cultivo poco habitual comenzó a ganar terreno en la costa atlántica de Argentina y promete abrir una nueva oportunidad dentro de la producción premium nacional. Se trata del piñón, considerado el fruto seco más caro del mundo y uno de los ingredientes más valorados en la gastronomía internacional, especialmente en repostería y cocina mediterránea.

Detrás del proyecto está Alejandro Camporini, quien dedicó más de 25 años al desarrollo de plantaciones de Pinus pinea en Claromecó, con el objetivo de producir piñones de origen argentino.

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¿Cómo nació el proyecto que hoy produce piñones en Argentina?

Camporini, ingeniero forestal radicado en Claromecó, conocía el fruto desde su infancia. Con el tiempo decidió apostar por el pino piñonero, especie originaria de la región mediterránea, con la idea de desarrollar una producción local que prácticamente no existía en Argentina.

Con el clima marítimo favorable de la costa bonaerense, comenzó a incorporar ejemplares de esta especie en proyectos forestales y de reforestación. Años después, esa apuesta empezó a dar resultados.

Los árboles comienzan a producir piñas recién entre los nueve y 10 años, por lo que el desarrollo requiere paciencia, planificación y trabajo a largo plazo.

¿Por qué el piñón es uno de los frutos secos más caros del mundo?

El piñón se obtiene de las semillas comestibles que se encuentran dentro de las piñas del pino piñonero. Su producción es limitada y el proceso de extracción sigue siendo complejo, incluso en países donde su cultivo está más desarrollado.

Para dimensionarlo:

De cinco kilos de piña se obtiene aproximadamente un kilo de piñón con cáscara.

De cinco kilos de piñón con cáscara se consigue cerca de un kilo de piñón blanco listo para consumo.

Esto significa que se necesitan alrededor de 100 kilos de piñas para producir apenas cuatro kilos de piñón blanco.

A eso se suma que gran parte de la cosecha todavía se realiza de manera artesanal, con trabajadores especializados que trepan los árboles para desprender las piñas manualmente.

Un ingrediente clave en la cocina y la repostería internacional

El piñón tiene un rol destacado dentro de la gastronomía mundial. Es uno de los ingredientes esenciales del tradicional pesto genovés y también se utiliza ampliamente en la pastelería española, además de distintas preparaciones dulces y saladas.

A diferencia de otros frutos secos, su consumo no suele estar asociado al snack o aperitivo, sino a recetas gourmet, condimentos y elaboraciones premium.

También es valorado por sus propiedades nutricionales, gracias a su alto contenido de proteínas, grasas saludables, ácido oleico y ácido linoleico.

De Claromecó al mercado internacional

Parte de la producción argentina ya logró cruzar fronteras. En una primera etapa, piñones obtenidos de estas plantaciones fueron enviados a Barcelona, donde se completó su procesamiento final para consumo.

El objetivo de Camporini ahora es consolidarlo como un producto premium argentino, ampliar la producción local y posicionar al país dentro del mercado internacional del piñón.

Aunque la escala todavía es reducida, el proyecto abre la puerta a una nueva alternativa productiva de alto valor agregado, con potencial exportador y un cultivo que hasta hace poco parecía reservado exclusivamente a Europa.