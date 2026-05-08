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El país de América Latina que batió récord de exportaciones en abril, impulsado por el alza del petróleo: más de US$34.000 millones

Las exportaciones de soja aumentaron un 18,8%, manteniendo a Brasil como líder mundial, impulsadas por la demanda en Asia.

Estos sectores clave —soja, petróleo, hierro y carne— reflejan el crecimiento sostenido de Brasil. Foto: Composición LR.
Estos sectores clave —soja, petróleo, hierro y carne— reflejan el crecimiento sostenido de Brasil. Foto: Composición LR.
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El factor de la guerra en Medio Oriente complicó el panorama comercial en más de un país del mundo, en especial en aquellos vinculados con la venta o adquisición de petróleo, debido al cierre del estrecho de Ormuz. Sin embargo, pese a este escenario, Brasil logró batir un récord mensual de exportaciones en abril, impulsado justamente por el alza del crudo.

Bloomberg reportó que el comercio exterior de la nación alcanzó US$34.150 millones hasta el cierre del mes, lo que representa un aumento del 14,3% en comparación con 2025. Esta cifra también se convirtió en la mayor registrada en este tipo de datos desde 1997.

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Soja y petróleo

En abril de 2026, Brasil destacó por un incremento del 18,8% en sus ventas externas de soja, con lo que se mantuvo como uno de los mayores productores y exportadores mundiales de este grano. La demanda sostenida de China y otros mercados asiáticos, que requieren grandes volúmenes tanto para consumo humano como para producción pecuaria, continúa impulsando este crecimiento.

Además, el sector energético se consolida como un pilar del comercio exterior. Las exportaciones de petróleo aumentaron 10,6% en abril, lo que refleja el papel clave que desempeña el país en el mercado mundial de la energía. El avance de las reservas offshore y el desarrollo de las áreas del presal permitieron que Brasil se posicione como uno de los mayores productores de petróleo.

Sector minero y cárnico

El sector minero, por su parte, también registró cifras positivas. Las exportaciones de mineral de hierro crecieron 19,5%, con lo que se confirmó la importancia de Brasil como proveedor estratégico para los mercados industriales, especialmente en Asia.

Otro de los grandes protagonistas es el sector cárnico, que registró un crecimiento de 29,4% en las exportaciones de carne bovina. El país latino sigue siendo uno de los mayores exportadores de proteína animal del mundo, gracias a su capacidad productiva y a la diversificación de sus mercados internacionales, lo que fortaleció su posición en el sector global de alimentos.

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